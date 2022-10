El dramático pedido del marido de Camila Perissé

Camila Perissé

Chino Fernández relató que: “No puedo con los gastos, todo sale el doble de lo que salía y yo esto no lo digo para dar lástima pero tengo un problema cardíaco y estoy trabajando hago changas con lo que puedo, hace un mes que me atrasé con los gastos y todo se fue al doble, estoy debiendo 50 mil pesos y no sé como hacer para pagar”.

“Camila ha mejorado su parte cognitiva, sigue en silla de ruedas pero está sufriendo, se quiere ir y está triste porque no puede estar conmigo, me dice que la saque pero no entiende, no puedo más, estoy angustiado y agotado, me acuesto destruído y como puedo salgo a la calle como puedo, no sé de donde sacar dinero”, agregó el Chino Fernández muy afectado por su situación.

“Sé que no es mucho el dinero que debo pero para mí es muchísimo, le pido a la gente a ver si me puede ayudar, por lo menos en esta etapa para poder salir adelante”, dijo al respecto el compañero dePerissé.

Y concluyó: “Es una deuda que me están exigiendo los terapeutas, es normal lo que me están pidiendo, te hago este pedido Juan, por favor, espero que nos puedan ayudar y un abrazo a todos”.