Candelaria Tinelli hizo un pedido íntimo con un revelador conjunto transparente en Instagram

Pero más allá de ser “la hija de...”, con los años Candelaria ganó sus propios seguidores en Instagram, actualmente tiene más de 4 millones, quienes le son fieles a su contenido y están al pendiente de sus últimas publicaciones.

cande tinelli conjunto

Tal como ocurrió en las últimas horas, cuando la cantante compartió una foto súper sexy, en la que posó con un conjunto de lencería negro con transparencias, el que dejó ver de más y enloqueció a los usuarios.

Aunque no solo eso llamó la atención, sino el pedido que hizo a través de su publicación. Cande escribió que “necesitaba lencería” y pidió información, aunque aclaró que no era un con intención de canje, sino que iba a pagar por las prendas íntimas. Y pese a que automáticamente recibió cientos de respuestas, decidió borrar el pedido, ya que no faltaron los “haters” que no dudaron en comentar su publicación.

Entre medio de los comentarios en los que arrobaron a todas las marcas que se dedican a la producción de ropa interior femenina, se mezclaron otros en los que no hicieron más que dejarle piropos a la novia de Coti.