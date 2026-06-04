Cristian Castro se mostró junto a una misteriosa mujer en el escenario y se desataron los rumores de romance

cristian castro

Hace escasos días, el cantante tuvo que salir a dar la cara para desmentir de manera categórica cualquier tipo de affaire con la empresaria y cantante Victoria Kühne. La polémica se había instalado en las plataformas digitales luego de que la propia mujer colgara una serie de retratos compartidos que daban a entender la existencia de un lazo que trascendía la mera afinidad artística.

Frente al abordaje de los movileros, el músico cortó de raíz los trascendidos: "No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos". En ese mismo intercambio con los medios, el baladista buscó dejar las cosas en claro y concluyó de manera afectuosa: "Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento. Es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios".