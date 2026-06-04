Cristian Castro se mostró junto a una misteriosa mujer en el escenario y se desataron los rumores de romance
Hasta hace un mes el cantante hablaba de lo difícil que es estar solo, pero ahora aparentemente encontró un nuevo amor. Los detalles.
El presente sentimental de Cristian Castro no para de sumar capítulos en los portales de espectáculos. A muy poco tiempo de haber confesado públicamente lo complicado que se le hace lidiar con la soledad —justo después de salir a echar por tierra las versiones que lo vinculaban con la empresaria de origen mexicano Victoria Kühne—, el popular baladista dejó atónita a su comunidad de seguidores al aparecer muy bien acompañado por una llamativa mujer sobre las tablas en su último show, despertando una oleada de curiosidades y miradas indiscretas.
Durante la velada musical que brindó en la localidad de León, ubicada en Guanajuato, el vocalista entonó sus clásicos de siempre secundado de cerca por una misteriosa figura femenina, un ingrediente que sirvió en bandeja las especulaciones en torno a un nuevo noviazgo. De acuerdo a los datos aportados por los cronistas del ciclo televisivo "Ventaneando", la señorita en cuestión se llama Victoria Ríos, tiene 37 años de edad y se la pudo divisar merodeando la zona de camarines del heredero de Verónica Castro minutos antes del concierto. Todo indica que el flechazo inicial se habría producido el mes anterior, coincidiendo con la gala que el músico ofreció en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes.
A raíz de esta cobertura periodística, el envío de espectáculos sacó a la luz otra secuencia donde el intérprete se mostraba muy risueño junto a otra dama sobre el escenario, aunque esta vez la locación fue la ciudad de Guadalajara. No obstante, se constató que no se trataba de la misma persona que lo secundó en León, sino de una admiradora de la zona. A través de su cuenta personal de Tik Tok, la usuaria Luciana Tornav inmortalizó la increíble velada que compartió codo a codo con el artista. "Siempre me parecerá absurdamente mágica mi noche de ayer", redactó la joven para acompañar los fragmentos audiovisuales de un show donde Castro no se limitó únicamente a dedicarle sus estrofas, sino que además se prendió a bailar con ella ante la mirada de todo el predio.
Frente al revuelo, es oportuno remarcar que esta práctica forma parte del ADN habitual de las giras del músico, quien acostumbra a invitar a subir a las tablas a diversos seguidores de su carrera. Esta iniciativa no hace distinciones de género, ya que de tanto en tanto son los propios fanáticos varones los que aprovechan la oportunidad para plantarse frente al micrófono y exhibir sus dotes vocales ante la multitud. Por lo pronto, el vocalista optó por el silencio y prefirió no emitir declaraciones en referencia a lo acontecido en León, manteniendo absoluto hermetismo respecto a su actualidad amorosa.
Hace escasos días, el cantante tuvo que salir a dar la cara para desmentir de manera categórica cualquier tipo de affaire con la empresaria y cantante Victoria Kühne. La polémica se había instalado en las plataformas digitales luego de que la propia mujer colgara una serie de retratos compartidos que daban a entender la existencia de un lazo que trascendía la mera afinidad artística.
Frente al abordaje de los movileros, el músico cortó de raíz los trascendidos: "No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos". En ese mismo intercambio con los medios, el baladista buscó dejar las cosas en claro y concluyó de manera afectuosa: "Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento. Es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario