Ozuna lanzó "Mi Yo De Antes", su nueva canción más emocional y nostálgica
El artista puertorriqueño presentó un tema cargado de sentimiento, acompañado por un videoclip filmado en Puerto Rico.
Ozuna volvió a apostar por su costado más sensible con el lanzamiento de “Mi Yo De Antes”, una canción en la que recupera la esencia romántica y melódica que marcó gran parte de su carrera dentro de la música urbana.
Luego del éxito de “Una Aventura”, tema que logró ubicarse en el primer puesto de los rankings de Monitor Latino en distintos países de Iberoamérica y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales, el cantante puertorriqueño continúa profundizando una faceta más emocional dentro de su propuesta artística.
En “Mi Yo De Antes”, Ozuna combina sonidos nostálgicos con una letra atravesada por el dolor, la vulnerabilidad y las consecuencias emocionales de una relación tóxica. A lo largo de la canción, el artista reflexiona sobre cómo ciertas experiencias sentimentales pueden modificar la personalidad y alejar a una persona de quien realmente era.
“Mi Yo De Antes tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona”, expresó el cantante sobre el lanzamiento.
La producción y composición del sencillo contó además con la participación de El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz, quienes trabajaron junto a Ozuna en el desarrollo de una propuesta musical enfocada en la honestidad emocional y el reggaetón romántico.
El estreno llegó acompañado por un videoclip filmado en Puerto Rico bajo la dirección de Ricardo Rivera, conocido artísticamente como “Fue Ricky”. La pieza audiovisual fue producida por Vidbly LLC y tuvo al propio Ozuna como productor ejecutivo.
El video apuesta por una narrativa cargada de dramatismo, efectos especiales y momentos de comedia para retratar los altibajos emocionales de una relación moderna marcada por la intensidad y la toxicidad. Además, el clip cuenta con la participación de la influencer y modelo cubano-estadounidense Mia Dio, quien comparte protagonismo con el cantante dentro de una historia centrada en la atracción conflictiva entre ambos personajes.
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