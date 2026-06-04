Ozuna lanzó "Mi Yo De Antes", su nueva canción más emocional y nostálgica

El estreno llegó acompañado por un videoclip filmado en Puerto Rico bajo la dirección de Ricardo Rivera, conocido artísticamente como “Fue Ricky”. La pieza audiovisual fue producida por Vidbly LLC y tuvo al propio Ozuna como productor ejecutivo.

El video apuesta por una narrativa cargada de dramatismo, efectos especiales y momentos de comedia para retratar los altibajos emocionales de una relación moderna marcada por la intensidad y la toxicidad. Además, el clip cuenta con la participación de la influencer y modelo cubano-estadounidense Mia Dio, quien comparte protagonismo con el cantante dentro de una historia centrada en la atracción conflictiva entre ambos personajes.