El explosivo descargo de Teresa Constantini contra su ex marido: "No van a borrar mi historia ni mi identidad"
A través de sus redes sociales, Teresa Constantini habló de la disputa judicial que tiene contra su ex, Eduardo Constantini por el apellido. Los detalles.
El ambiente de la cultura y los negocios vuelve a verse sacudido por una disputa que excede los estrados judiciales. Con una postura firme y sin intenciones de retroceder, la prestigiosa directora y guionista rompió el silencio sobre la batalla legal que la enfrenta a su expareja. "Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guión. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo", disparó Teresa Costantini con una declaración directa que reavivó una interna familiar de larga data.
Las rispideces se hicieron públicas inicialmente durante el año 2023. En ese período, según la información aportada por los integrantes del ciclo televisivo "A la tarde", el acaudalado empresario de las finanzas le exigió de forma legal a su exesposa —cuyo nombre de nacimiento es María Teresa Correa Ávila— que cesara de inmediato en el uso de su apellido de casada. Los trascendidos de aquella época apuntaron a que la actual mujer del desarrollador inmobiliario, Elina, habría sido la principal impulsora detrás de este severo requerimiento corporativo y civil.
Cansada de las presiones, la realizadora cinematográfica tomó la determinación de volcar su verdad en el universo digital mediante un extenso texto difundido en su perfil de Instagram. En dicho descargo, reveló que la presión no se limita al plano civil: "Además de la batalla por el apellido, tengo otra en el tribunal eclesiástico para anular mi matrimonio ya que él alega "falta de madurez al casarnos". Veintiocho años de matrimonio. Cinco hijos. Renovación de votos en las bodas de plata. Han pasado treinta años desde nuestro divorcio, lo que resulta HOY una embestida incomprensible".
La dramaturga justificó su cambio de postura explicando que, si bien optó por el perfil bajo durante décadas, la situación actual la obliga a plantarse públicamente. Al respecto, evaluó el efecto búmeran que está generando la estrategia de su exmarido: "Están logrando lo contrario de lo que pretenden: que todo el mundo sepa que soy Teresa Costantini. Y que pase lo que pase, no van a borrar mi historia ni mi identidad cultural y creativa".
Por estas horas, el poderoso empresario prefirió llamarse a silencio y no emitió respuesta alguna frente a las duras recriminaciones de la madre de sus hijos. El conflicto, lejos de apagarse o encaminarse hacia un acuerdo privado, sumó este nuevo eslabón donde lo que se pone en juego es la construcción de la identidad pública y artística de la directora.
En el escrito que hizo circular por diferentes plataformas de comunicación, la guionista hizo hincapié en que quitarle su nombre de firmas equivale a intentar desmantelar su recorrido en el mundo del espectáculo, una meta que considera imposible de alcanzar por vías legales. "Cuarenta años de trabajo firmado con ese nombre son su propio argumento. Los créditos de mis películas, los programas de mis obras, los catálogos de los festivales que las programaron, los registros de la compañía y la fundación que fundé: todo eso existe y seguirá existiendo independientemente de lo que resuelva cualquier tribunal", sentenció con total firmeza en su manifiesto.
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