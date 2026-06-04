El explosivo descargo de Teresa Constantini contra su ex marido: "No van a borrar mi historia ni mi identidad"

Por estas horas, el poderoso empresario prefirió llamarse a silencio y no emitió respuesta alguna frente a las duras recriminaciones de la madre de sus hijos. El conflicto, lejos de apagarse o encaminarse hacia un acuerdo privado, sumó este nuevo eslabón donde lo que se pone en juego es la construcción de la identidad pública y artística de la directora.

En el escrito que hizo circular por diferentes plataformas de comunicación, la guionista hizo hincapié en que quitarle su nombre de firmas equivale a intentar desmantelar su recorrido en el mundo del espectáculo, una meta que considera imposible de alcanzar por vías legales. "Cuarenta años de trabajo firmado con ese nombre son su propio argumento. Los créditos de mis películas, los programas de mis obras, los catálogos de los festivales que las programaron, los registros de la compañía y la fundación que fundé: todo eso existe y seguirá existiendo independientemente de lo que resuelva cualquier tribunal", sentenció con total firmeza en su manifiesto.