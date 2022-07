Quién es Alejandro Paker, el jurado "malo" en Canta conmigo ahora

alejandro paker Alejandro Paker

Este actor de tremenda trayectoria en teatro, donde brilla por su calidad de interpretación vocal, mostró las garras con una devolución picante. Este episodio se produjo tras la presentación del concursante Maxi Serral, que eligió interpretar una canción de flamenco, que incluyó una expresividad muy mágica, con todos los condimentos de ese estilo español tan famoso en el mundo entero.

Tinelli detectó que Paker no había apretado su voto a favor del participante y rápido de reflejos lo invitó a explicar sus motivos. Así, el conductor más importante de la televisión le preguntó: “Ale Paker vuelvo a ver que no te has parado, ¿qué pasa? No te noto convencido otra vez”.

tinelli canta conmigo

De ese modo se produjo la primera señal que grafica que el actor puede adoptar el rol del más exigente del panel, como un símil Germán Martitegui. Alejandro tomó la palabra y emanó una devolución algo ácida: “Realmente tu voz es muy linda, fue muy claro todo lo que decías, se entendió todo el cuento, pero el cante jondo, que es hondo, ese dolor, ese suplicio, ese martirio por el que vives al cantar esto, yo no le percibí, no lo sentí”.

Su compañera de jurado, Zeta Katzman, también cantante, aportó más datos de la personalidad de Paker, dado que explicó: “Él es áspero y severo con todos. Conmigo también ,pero yo lo puedo manejar”.