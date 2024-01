¿Eduardo Belliboni quiso seducir a Carmen Barbieri en pleno paro?

"¿Te gusta Carmen? Porque (entonces) 'se ha formado una pareja'", le contestó con rapidez de chimentera la periodista Mercedes Ninci. "Y bueno, estamos dispuesto a todo en esta vida", retrucó el dirigente del Polo Obrero.

Eduardo Belliboni quiso seducir a Carmen Barbieri

Tras comentar cómo se reunía el público, los manifestantes y las organizaciones sociales para protestar por el DNU de Javier Milei y su proyecto de ley para desregular del todo la economía argentina, el equipo de Carmen Barbieri le preguntó a Belliboni si era él quien había estado de vacaciones en Punta del Este, Uruguay (lo que no sería muy compatible con su perfil político).

"Yo no estuve en ningún Punta del Este, ya saqué un video denunciando que eso es falso. En el mismo momento en que decían eso, yo estaba en Burzaco", respondió el dirigente de izquierda.

"Si ustedes me invitan, no tengo problema, debe ser una playa hermosa pero no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, ya está", convino jocoso.