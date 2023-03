Flor Peña: ¿habló con Érica Rivas tras el éxito de "Casados con Hijos"?

"Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido", lanzó en charla con Marcelo Polino.

En la misma línea, reflexionó sobre su nueva compañera Jorgelina Aruzzi, quien reemplazó a Érica Rivas en el teatro. "Como que habíamos quedado en un lugar que no era el correcto. Vos viste lo que es Casados, es eso. Sí, obviamente, deconstruimos un poco la obra. El personaje de Jorgelina es un poco lo que hubiera sido Érica. Ella bajaba la línea de 'esto no se debe decir'. No sé qué pasó ahí", agregó, muy sincera.

¿Se hablan?

Antes de finalizar la entrevista, Marcelo Polino le preguntó a Flor Peña si se comunicó con su ex compañera luego del éxito en el teatro. "No, después no. Cuando leí sus posteos y vi por dónde venía la cosa dije 'no'", respondió, filosa y sin dejar ningún tipo de dudas.