Casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: el padre de la novia contó quién pagó la fiesta
Con absoluta sinceridad, el productor teatral detalló cómo se planificó todo y quién asumió los gastos del casamiento entre su hija y el actor.
Tras un largo período de rumores y comentarios que circulaban en el ambiente artístico, el enlace civil entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo finalmente se concretó el pasado miércoles 3 de diciembre en Carlos Paz, ciudad de origen de la novia. El casamiento se realizó con absoluta discreción, aunque Intrusos logró obtener la información reservada y estuvo presente para captar la intimidad del momento.
El gran festejo, en cambio, quedó pautado para este sábado 6 de diciembre, cuando unas cien personas, entre amigos muy cercanos y familiares, se reunirán en una estancia de lujo ubicada en las afueras de la ciudad. En torno a esta celebración circularon versiones de todo tipo: desde supuestos cobros de cubierto por unos 100 dólares hasta la posibilidad de que la fiesta estuviera mayormente basada en canjes publicitarios.
Aunque Rocío negó estas conjeturas, las especulaciones continuaron ampliándose. Por eso, a pocas horas del evento y luego de meses de preparativos, fue Miguel Pardo, padre de la novia y reconocido empresario teatral, quien decidió poner claridad al asunto. En una entrevista con Telenoche de Canal 12 de Córdoba, lanzó una pregunta retórica a los conductores acerca de quién suele asumir los gastos de un casamiento. Al escuchar que respondieron "el padre de la novia", el productor confirmó con un simple "exacto" que él se hizo cargo de todo.
Consultado en tono distendido sobre si había pedido sumar invitados propios, el productor respondió entre risas: "Mientras más invito, más entradas tengo que vender después en el verano", dejando en claro que la lista está conformada principalmente por familiares y amistades de toda la vida. Además, adelantó algunos detalles del evento: " Es algo muy íntimo, un lugar muy bello que es Bosque Alegre, con temáticas muy de elfos y cosas de El señor de los anillos", asegurando que la propuesta responde al estilo que la pareja deseaba.
Una celebración pensada detalle por detalle para deslumbrar
El festejo, que se perfila como uno de los acontecimientos sociales del año en Córdoba, tendrá lugar en la estancia Bosque Alegre, en pleno Valle de Punilla. Allí se realizará también la bendición religiosa, en un entorno natural diseñado para acompañar la temática fantástica elegida por los novios, un auténtico “bosque encantado” con flores, detalles mágicos y una ambientación relajada.
La estancia cuenta con capacidad para alojar a casi treinta personas, por lo que el encuentro podría extenderse durante varios días. Además, habrá barra libre y un menú con identidad campestre y casera, una elección pensada para alejarse de los platos gourmet tradicionales.
Entre los cien invitados confirmados estará Rufina, la hija de Cabré, quien tendrá un rol especial en la ceremonia. Tanto ella como Rocío lucirán diseños creados por Ana Pugliese, mientras que el actor optará por un traje de lino confeccionado por Daniel Casalnovo, con un segundo equipo preparado para la fiesta.
Esta celebración llega inmediatamente después de la ceremonia civil del 3 de diciembre en Buenos Aires, donde la pareja dio el “sí” rodeada de un pequeño círculo íntimo. Ahora, con la naturaleza cordobesa como marco, buscan coronar su unión con una fiesta que combina magia, calidez y un espíritu marcadamente personal.
