La reacción de la China Suárez al casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo: qué hizo

Así lo reflejaró en X (antes Twitter), la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda (que conduce Yanina Latorre por América) al mostrar una captura en la que se ve que la actriz puso un “me gusta” a la publicación de los flamantes marido y mujer: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, fue le título que acompañó la imagen.

Entre miles de corazones y felicitaciones para los recién casados, el like de la actriz se llevó un protagonismo inesperado, y por supuesto, 100% viral.

El guiño no es casual. En el último tiempo, la China Suárez —actualmente en Turquía junto a Mauro Icardi— ha demostrado tener un vínculo cordial tanto con Cabré como con Rocío Pardo. Recientemente, incluso le agradeció a Pardo por el cariño y la dedicación que tiene hacia Rufina, reafirmando una convivencia familiar atravesada por la armonía y el diálogo, a pesar de la distancia y los cambios personales de cada uno. La actriz organizó para que la niña permanezca en Argentina justo para la fecha del evento, y luego del festejo vuelva a reunirse con ella en Estambul.