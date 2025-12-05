La reacción de la China Suárez al casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo: qué hizo
La actriz reaccionó a la feliz noticia de que el padre de su hija y la bailarina sellaron su amor en una íntima ceremonia en Carlos Paz.
Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su casamiento por civil en una ceremonia íntima en Buenos Aires el miércoles 3 de dicimebre, rodeados de familiares, un grupo pequeño de amigos y acompañados muy de cerca por Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez.
La pareja compartió en sus redes sociales las mejores postales del día, desde el momento de la firma de la libreta hasta el primer beso como marido y mujer. “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, escribieron junto al álbum que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos.
Lo que verdaderamente encendió las redes fue la reacción de Eugenia “La China” Suárez, ex del actor y madre de su hija Rufina, quien decidió dejar su huella pública con un sorpresivo gesto.
Así lo reflejaró en X (antes Twitter), la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda (que conduce Yanina Latorre por América) al mostrar una captura en la que se ve que la actriz puso un “me gusta” a la publicación de los flamantes marido y mujer: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, fue le título que acompañó la imagen.
Entre miles de corazones y felicitaciones para los recién casados, el like de la actriz se llevó un protagonismo inesperado, y por supuesto, 100% viral.
El guiño no es casual. En el último tiempo, la China Suárez —actualmente en Turquía junto a Mauro Icardi— ha demostrado tener un vínculo cordial tanto con Cabré como con Rocío Pardo. Recientemente, incluso le agradeció a Pardo por el cariño y la dedicación que tiene hacia Rufina, reafirmando una convivencia familiar atravesada por la armonía y el diálogo, a pesar de la distancia y los cambios personales de cada uno. La actriz organizó para que la niña permanezca en Argentina justo para la fecha del evento, y luego del festejo vuelva a reunirse con ella en Estambul.
