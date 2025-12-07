Revelan la verdadera razón detrás de la separación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

El dato impulsó un intercambio inmediato entre los integrantes del ciclo. Karina Iavícoli cuestionó el planteo de la modelo: "Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían. No lo conoce a él", expresó con sorpresa. Marcela Tauro sumó su visión sobre la presión del paso del tiempo: "El reloj biológico nos corre a nosotras". Mientras que Gonzalo Sorbo defendió la postura de la periodista: "Está bien que lo haya planteado".