Sorpresa en Gran Hermano: anuncian una salida inesperada y crecen las especulaciones
Santiago del Moro encendió las alarmas en redes al anticipar que un participante dejará la casa. Los usuarios ya apuntan a una posible protagonista.
Este miércoles previo al comienzo de la gala de nominación, Santiago del Moro generó un verdadero revuelo entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada al adelantar una noticia inesperada: un participante abandonará la casa más famosa del país.
A través de sus historias de Instagram, el conductor publicó una imagen de una puerta acompañada por un mensaje tan breve como contundente: “chau”. El gesto fue suficiente para dejar en claro que esta misma noche habrá una salida que promete dar que hablar.
Por el momento, no se conocen detalles sobre quién dejará el reality ni si se tratará de una decisión voluntaria o una expulsión. Sin embargo, la falta de información no hizo más que alimentar las teorías en redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a debatir y lanzar hipótesis.
En ese contexto, uno de los nombres que más fuerte suena es el de Sol, quien atraviesa días complejos dentro de la casa debido a los constantes conflictos con sus compañeros. Su aislamiento y la tensión en la convivencia llevaron a muchos usuarios a especular con que podría ser la próxima en irse.
Al mismo tiempo, algunos seguidores del programa también deslizan otra posibilidad: que, en caso de abandonar el juego, Sol tenga una nueva oportunidad más adelante a través del repechaje, una instancia que suele traer de regreso a participantes eliminados.
Lo cierto es que este comunicado alteró las redes y cuando se comunique al resto de la casa también hará que todas las estrategias que estaban planeadas se modifiquen, poniéndole un poco más de picante al juego, sumado a la tensión que se vive en el día a día.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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