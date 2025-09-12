Mar del Plata 2026: cuáles son las obras de teatro confirmadas para el verano
Durante el verano hay muchas opciones para asistir al teatro en vacaciones.
Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina, se transforma cada verano en uno de los epicentros de la actividad teatral del país.Todavía no terminó el año, faltan los brindis, los encuentros y los regalos típicos de esta época, sin embargo la temporada de 2026 ya está en marcha. Con algunos adelantados y otros que esperan con ansiedad la fecha de estreno, una de las principales ciudades turísticas del país cierran filas para atraer la mayor cantidad de veraneantes. Y la actividad nocturna siempre es una carta fuerte a la hora de inclinar la balanza.
En una carrera contrarreloj, y con diferentes estrategias probolsillo, Mar del Plata define su marquesina. Y acorde a lo popular de cada uno de los destinos, hay para todos los gustos.
Cuáles son las obras de teatro confirmadas para el verano
El productor teatral Carlos Rottemberg confirmó a Teleocho Informa de Mar del Plata que llegará a La Feliz para la temporada 2025-2026 “Made in Lanús”, obra que fue un éxito en la década del 80 y que en la ciudad balenearia cumplirá 40 años. “Con torta incluida”. La dirección será de uno de sus protagonistas, Luis Brandoni.
El mismo actor presentará otra obra durante este verano, acompañado por Soledad Silveyra. Se llama “Quién es quién” y es uno de los éxitos de la actual cartelera porteña.
En el teatro Neptuno se verá una comedia que encabezarán Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández: “La cena de los tontos”, que ya anduvo por aquí protagonizada por Adrián Suar y Guillermo Francella.
Quien además vuelve, aseguró Rottemberg, es Florencia Peña. Tuvo una gran temporada pasada con “Mamma mía”, un musical. Ahora repite género con “Pretty Woman”, que ya está presentando en Capital Federal.
El empresario anunció también para sus salas la versión comedia de “Sex”, que escribió y dirige José María Muscari, y la obra “Una clase especial” que protagonizan Martín Seefeld y Damián De Santo.
“Trato de buscar en la programación que sean cosas bien distintas unas de otras”, explicó Rottemberg y recordó que para cada verano prevé “entre siete y nueve títulos para Mar del Plata”.
