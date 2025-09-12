Mar del Plata 2026: cuáles son las obras de teatro confirmadas para el verano

En el teatro Neptuno se verá una comedia que encabezarán Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández: “La cena de los tontos”, que ya anduvo por aquí protagonizada por Adrián Suar y Guillermo Francella.

Quien además vuelve, aseguró Rottemberg, es Florencia Peña. Tuvo una gran temporada pasada con “Mamma mía”, un musical. Ahora repite género con “Pretty Woman”, que ya está presentando en Capital Federal.

El empresario anunció también para sus salas la versión comedia de “Sex”, que escribió y dirige José María Muscari, y la obra “Una clase especial” que protagonizan Martín Seefeld y Damián De Santo.

“Trato de buscar en la programación que sean cosas bien distintas unas de otras”, explicó Rottemberg y recordó que para cada verano prevé “entre siete y nueve títulos para Mar del Plata”.