Pablo Migliore respondió a las críticas tras su polémico video con Marta Fort: qué dijo
El participante de MasterChef Celebrity fue tajante tras el video que se filtró en redes sociales de ellos durante el show de Mala Fama.
La comentada salida nocturna del elenco de "MasterChef Celebrity" continúa generando fuertes repercusiones mediáticas a raíz de una filmación que mostró a Pablo Migliore muy compinche junto a Marta Fort, episodio que disparó versiones sobre una presunta crisis con su esposa, Natalia Brucki. Frente al revuelo desatado, el exarquero decidió utilizar sus plataformas digitales para cuestionar con dureza el abordaje de la prensa de farándula, confesando cómo cambió su percepción desde que es protagonista de estas noticias.
“Cuando estaba en mi casa y veía los programas de espectáculos y chimentos, que cubren noticias de famosos, primicias, móviles en vivo y debates de panelistas, les creía”, dijo y añadió: “Lo contaban de una manera que hasta llegaban a generarme dudas y hacerme pensar que tenían razón”.
Sin filtros, el exfutbolista de Boca Juniors apuntó contra la falta de chequeo informativo y la búsqueda de escándalo que percibe en el ambiente televisivo actual. En esa misma publicación, Migliore sentenció con indignación: “Hoy, que lo vivo en carne propia y conozco cómo son realmente las cosas, me doy cuenta de que muchas veces lo único que les interesa es el puterío y la fama”, marcando así una postura tajante frente a las especulaciones instaladas en torno a su vida privada.
Todo el episodio se desencadenó durante la madrugada del sábado, luego de que los participantes del reality de Telefe compartieran una cena organizada por Rocío Robles en la vivienda de Luck Ra y viajaran en un party bus hasta el local Tropitango, en General Pacheco, partido de Tigre, para presenciar el recital de Hernán Coronel junto a Mala Fama. En pleno espectáculo, circuló un clip donde se veía a Migliore y a Fort compartiendo risas y abrazos, además de un ademán del exdeportista que varios usuarios interpretaron como el gesto de quitarse y tirar su alianza de casado, justo pocos días después de que la joven confirmara el fin de su noviazgo iniciado en septiembre con el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez.
La viralización de esas imágenes alimentó rápidamente las sospechas de un affaire y llevó a que Natalie Weber asegurara en el piso de "Intrusos" que el clima familiar del exarquero atravesaba un pésimo momento junto a Brucki —su pareja desde hace 18 años y madre de sus hijos Santino y Vito—, afirmando sin rodeos: “Está a las patadas con la mujer”. No obstante, la panelista Paula Varela aportó otra lectura sobre la escena al señalar que, lejos de tratarse de un coqueteo, el exguardameta simplemente le gritaba a la gente presente en la pista que “Martita está soltera” tras su reciente separación.
Por su parte, Marta Fort también salió al cruce de las versiones para desestimar cualquier tipo de vínculo amoroso con su compañero de certamen. Ante la consulta de un movilero de televisión, la influencer fue categórica al declarar: “Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”, y luego amplió su postura a través de sus historias de Instagram explicando: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”.
Hacia el cierre de su descargo, Pablo Migliore volvió a cuestionar los mecanismos de los ciclos televisivos que instalan rumores sin sustento, advirtiendo con firmeza: “No les importa lo que dicen, cómo lo dicen ni a quién perjudican, porque siempre hay alguien dispuesto a instalar una duda, aunque no tenga ningún fundamento”. Tras cerrar su mensaje con una síntesis contundente sobre la diferencia entre opinar y padecer la exposición —“Una cosa es mirar desde afuera y otra muy distinta es vivirlo desde adentro”—, quedó en evidencia que no es el primer trascendido de este tipo que enfrenta desde su ingreso al certamen, ya que semanas atrás también habían surgido rumores infundados con la China Ansa que debieron ser desmentidos.
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