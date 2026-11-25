Por su parte, Marta Fort también salió al cruce de las versiones para desestimar cualquier tipo de vínculo amoroso con su compañero de certamen. Ante la consulta de un movilero de televisión, la influencer fue categórica al declarar: “Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”, y luego amplió su postura a través de sus historias de Instagram explicando: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”.

Hacia el cierre de su descargo, Pablo Migliore volvió a cuestionar los mecanismos de los ciclos televisivos que instalan rumores sin sustento, advirtiendo con firmeza: “No les importa lo que dicen, cómo lo dicen ni a quién perjudican, porque siempre hay alguien dispuesto a instalar una duda, aunque no tenga ningún fundamento”. Tras cerrar su mensaje con una síntesis contundente sobre la diferencia entre opinar y padecer la exposición —“Una cosa es mirar desde afuera y otra muy distinta es vivirlo desde adentro”—, quedó en evidencia que no es el primer trascendido de este tipo que enfrenta desde su ingreso al certamen, ya que semanas atrás también habían surgido rumores infundados con la China Ansa que debieron ser desmentidos.