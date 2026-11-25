Ficonomics agrega que el freno de los sectores más dinámicos dejó más expuesto ese deterioro. Según sus cálculos, la variación interanual del EMAE pasó de +2,4% en el primer trimestre a −1,5% en el tercero. De esa desaceleración de 3,9 puntos porcentuales, aproximadamente 1,8 puntos corresponden al menor aporte del agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera.

El resultado de septiembre volvió a mostrar esa heterogeneidad: diez de los quince sectores registraron bajas interanuales. La minería creció 11,1% y la construcción, 3,5%, mientras la industria retrocedió 1,8% y el comercio, 2,2%. La intermediación financiera cayó 11,5% y tuvo la mayor incidencia negativa sobre el indicador general.

El deterioro del empleo ayuda a explicar por qué la mejora de algunas actividades no se traduce en una recuperación más extendida del consumo. Según el procesamiento de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) realizado por Ficonomics, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se perdieron 274.300 puestos asalariados privados registrados, una caída del 4,3%. Industria y construcción explicaron más de la mitad: restaron alrededor de 94.200 y 64.100 puestos, respectivamente.

Luis Caputo con Javier Milei

A esa debilidad se suma la de los ingresos. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señala que los salarios reales privados registrados se mantuvieron sin cambios en septiembre y todavía se ubican 2,3% por debajo de noviembre de 2023. Para la firma, sostener la desinflación será determinante para que recuperen poder de compra.

La capacidad ociosa industrial agrega otro condicionante para la recuperación laboral. La industria utilizó el 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, frente al 67,9% del mismo mes de 2023, según los datos que recoge Ficonomics. Ese margen permite que una eventual mejora productiva sea absorbida, al menos inicialmente, sin un aumento equivalente del empleo.

El crédito podría acompañar la recomposición de la demanda, pero todavía enfrenta límites.