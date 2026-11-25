Cuánto puede durar la recesión técnica en la que cayó la economía argentina
A pesar de los esfuerzos del gobierno libertario por negar los datos de la realidad, el Indec confirmó que la economía ya entró en una recesión técnica.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, encuentran cada vez más dificultades para sostener el fallido modelo de ajsute, licuación de salarios y apertura indiscriminada de las importaciones y negar los contundentes datos de la realidad. Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) asestó un nuevo golpe al maltrecho relato libertario y confirmó que la economía argentina ya entró en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción.
Según informó el Indec, el PBI retrocedió 0,6% entre abril y junio, y los datos del Estimador Mensual de la Actividad Econoómica (EMAE) anticipan una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre. El repunte del 1,1% mensual en el noveno mes del año no alcanzó para compensar la caída al inicio del trimestre, aunque dejó una base más favorable para el cierre de 2026.
La recesión podría terminar en el cuarto trimestre, pero la recuperación del consumo y el empleo llevaría más tiempo estiman los analistas. Por caso, LCG espera que octubre-diciembre cierre en positivo y ACM identifica un arrastre estadístico que facilitaría ese resultado. SBS encuentra señales mixtas, mientras Ficonomics mantiene una perspectiva más cautelosa, con riesgos de otra contracción.
El dato del INDEC reflejó esa combinación de rebote y fragilidad. Pese a la mejora frente a agosto, el EMAE cayó 1,2% interanual y acumuló una suba de apenas 1% en los primeros nueve meses. A su vez, septiembre terminó 2,4% por debajo de diciembre, lo que muestra el retroceso que sufrió la actividad durante el año.
Las causas de la recesión
La debilidad de los sectores vinculados con la demanda interna se combinó con la desaceleración de las actividades que sostenían el crecimiento. La industria y comercio registraron caídas interanuales en siete de los primeros nueve meses del año. En términos netos, agro y minería explicaron prácticamente la totalidad del avance acumulado del EMAE entre enero y septiembre.
Ficonomics agrega que el freno de los sectores más dinámicos dejó más expuesto ese deterioro. Según sus cálculos, la variación interanual del EMAE pasó de +2,4% en el primer trimestre a −1,5% en el tercero. De esa desaceleración de 3,9 puntos porcentuales, aproximadamente 1,8 puntos corresponden al menor aporte del agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera.
El resultado de septiembre volvió a mostrar esa heterogeneidad: diez de los quince sectores registraron bajas interanuales. La minería creció 11,1% y la construcción, 3,5%, mientras la industria retrocedió 1,8% y el comercio, 2,2%. La intermediación financiera cayó 11,5% y tuvo la mayor incidencia negativa sobre el indicador general.
El deterioro del empleo ayuda a explicar por qué la mejora de algunas actividades no se traduce en una recuperación más extendida del consumo. Según el procesamiento de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) realizado por Ficonomics, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se perdieron 274.300 puestos asalariados privados registrados, una caída del 4,3%. Industria y construcción explicaron más de la mitad: restaron alrededor de 94.200 y 64.100 puestos, respectivamente.
A esa debilidad se suma la de los ingresos. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señala que los salarios reales privados registrados se mantuvieron sin cambios en septiembre y todavía se ubican 2,3% por debajo de noviembre de 2023. Para la firma, sostener la desinflación será determinante para que recuperen poder de compra.
La capacidad ociosa industrial agrega otro condicionante para la recuperación laboral. La industria utilizó el 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, frente al 67,9% del mismo mes de 2023, según los datos que recoge Ficonomics. Ese margen permite que una eventual mejora productiva sea absorbida, al menos inicialmente, sin un aumento equivalente del empleo.
El crédito podría acompañar la recomposición de la demanda, pero todavía enfrenta límites.
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