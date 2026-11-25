Más allá de su ausencia física, el músico aseguró que la figura de su padre continúa presente en cada actividad cotidiana de Los Palmeras. “Yo siento todo el tiempo que está en el trabajo, en el estudio, en el colectivo, porque realmente mi papá vivía para su conjunto”, sostuvo.

Por último, dejó una reflexión sobre cómo el recuerdo y las enseñanzas del histórico referente siguen guiando los pasos de la banda. “Hasta cuando no está físicamente, nos limpiamos los zapatos pensando en qué nos diría él”, concluyó.