A qué hora llega un diluvio con fuertes tormentas y ráfagas de 70km/h: la alerta de este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de tormentas a distintos puntos del país. Todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su Sistema de Alerta Temprana para este miércoles 25 de noviembre y advirtió por el desarrollo de tormentas fuertes en distintos sectores del norte, el oeste y el centro-este del territorio argentino.
El reporte oficial establece advertencias de nivel naranja —que implican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente— y de nivel amarillo, que señalan posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
A qué hora llega un diluvio con fuertes tormentas y ráfagas de 70km/h
De acuerdo con el mapa oficial del organismo meteorológico, el mayor nivel de precaución se concentra en el extremo norte del país:
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Salta: franja norte de la provincia, en el límite con Bolivia.
Formosa: sectores del oeste, centro y norte del territorio provincial, a lo largo de la frontera norte.
En estas áreas se prevé el desarrollo de tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.
Provincias alcanzadas por la alerta amarilla
En paralelo, el SMN mantiene vigente una advertencia de nivel amarillo para sectores de seis provincias ubicadas en distintas regiones:
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Norte y Noreste (NEA): sectores del norte de Salta (lindantes al área bajo alerta naranja), el extremo noreste de Jujuy y gran parte de la provincia de Misiones (incluyendo la zona de Posadas).
Cuyo: sectores del este y centro de San Juan, el centro y oeste de La Rioja y áreas cordilleranas/precordilleranas del sur de Catamarca.
Provincia de Buenos Aires: toda la franja costera atlántica bonaerense, desde el Partido de La Costa hasta el sur de la provincia.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
Frente a este escenario de inestabilidad, el organismo meteorológico aconseja a los habitantes de las zonas afectadas tomar una serie de precauciones básicas:
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Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios y evitar salir si no es estrictamente necesario.
Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
No circular por calles inundadas o zonas anegadas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
En caso de ingresar agua en la vivienda, cortar el suministro eléctrico de manera preventiva.
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