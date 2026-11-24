Norte y Noreste (NEA): sectores del norte de Salta (lindantes al área bajo alerta naranja), el extremo noreste de Jujuy y gran parte de la provincia de Misiones (incluyendo la zona de Posadas).

Cuyo: sectores del este y centro de San Juan, el centro y oeste de La Rioja y áreas cordilleranas/precordilleranas del sur de Catamarca.