El video de Charly García cantando "Vampiro" a los 12 años

Aún así los dueños de la cuenta explicaron que las cintas son propiedad de Eduardo Blanco, un estudiante de la Escuela Aeronáutica Argentina, quien compartió el viaje con Charly García en 1964. “En los años 90 quise acercarle la cinta a Charly, pero él estaba atravesando un momento bastante difícil, así que preferí guardarla”, reveló Eduardo y después agregó: “Mi hermano mayor [Roberto Hugo Blanco] era compañero de Charly, pero se dio la casualidad de que mi papá era el presidente de la Cooperadora de la escuela”, por lo que así consiguió viajar con el músico.

Por otro lado, desde Rarezas Say No More explicaron también cómo consiguieron los videos: “Hace unas semanas, Eduardo le comentó una publicación en Facebook a Billy Bond, comentándole que tenía ese material. A mí, me puso en alerta [el periodista, editorial y biógrafo de Charly García] Roque Di Pietro. Le escribí enseguida a Eduardo para asegurarme ese material antes que nadie, y luego averigué como reproducirlo y digitalizarlo”, afirmó Alan Nuzolezze, el responsable del canal. También, afirmó: “Le conté a Eduardo sobre el canal y se interesó. Así que hablé con [el técnico de grabación] Tomás Rojas, que tenía un grabador Geloso”.

Al mismo tiempo explicaron que la voz de Charly García no apareció en las cintas hasta casi el final, pero quedaron aún más sorprendidos cuando escucharon la canción que estaba entonando. Se trata de "Vampiro", una de las canciones más conocidas en el repertorio del artista. “Charly dijo alguna vez que un artista componía especialmente entre la infancia y la adolescencia. Y hay muchas canciones de Charly de esa época, como ‘Corazón de hormigón’ [Kill Gil, 2010]; ‘Espejos’ [Sinfonías para adolescentes, 2000] y ‘Te recuerdo invierno’ [Estaba en llamas cuando me acosté, 1995]”, destacó Alan.

“Charly venía a tomar la merienda a casa, y ya se notaba que tenía un talento impresionante. A los once o doce años, ya tocaba el piano como un profesional", cerró Eduardo Blanco en su explicación sobre estas cintas.