Netflix películas: el drama tailandés de suspenso que está arrasando en plataforma

La película logra construir una atmósfera tensa y oscura, en la que se abordan temas muy actuales como las estafas digitales, la vulnerabilidad económica y el impacto psicológico de perderlo todo. Al mismo tiempo, plantea una pregunta constante: hasta dónde se puede llegar en busca de justicia.

Reparto de "La línea roja"

Entre los principales nombres se destacan:

Nittha Jirayunguurn como Orn

Esther Supreeleela como Fai

Chutima Maholakul como Wawwow

Todsapol Tantivejakul como Aood

Akarat Nimitchai

Las actuaciones logran transmitir con claridad la angustia, la bronca y la determinación de los personajes, lo que permite que el espectador conecte rápidamente con la historia.

Trailer de "La línea roja"