Las imágenes inéditas de la feroz caída de Andrea del Boca que la dejó afuera de Gran Hermano

Con el correr de las horas, los estudios médicos llevaron tranquilidad: si bien sufrió heridas que requirieron atención y generaron un fuerte dolor, no perdió ninguna pieza dental. Sin embargo, el susto y las consecuencias físicas del golpe fueron determinantes para que no pudiera continuar en la competencia.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad dentro de la casa y dejó una de las escenas más impactantes de esta edición, marcando un antes y un después en el desarrollo del reality.