Las imágenes inéditas de la feroz caída de Andrea del Boca que la dejó afuera de Gran Hermano
Para poner fin a las versiones malintencionadas, la producción decidió mostrar el momento completo del accidente que obligó a la actriz a abandonar la casa.
La gala del miércoles de Gran Hermano Generación Dorada dejó a todos en silencio al emitir por primera vez las imágenes completas del accidente que sufrió Andrea del Boca dentro de la casa. El episodio derivó en su traslado inmediato a un centro de salud y su posterior salida del reality.
En las imágenes se puede ver con claridad cómo la actriz pierde el equilibrio en la cocina y cae hacia adelante de manera abrupta. Sin posibilidad de reaccionar a tiempo, no logra apoyarse con las manos, por lo que el impacto fue directo contra el suelo, golpeando su rostro y también su cabeza contra la puerta de un mueble.
La secuencia generó preocupación inmediata entre sus compañeros, quienes acudieron rápidamente a asistirla. Daniela De Lucía, Manuel Ibero y Yisela Pintos, conocida como “Yipio”, fueron los primeros en acercarse para ayudarla en medio del desconcierto general.
Visiblemente afectada y tendida en el piso, Andrea comenzó a llorar mientras tenía la boca llena de sangre, una imagen que impactó tanto a los participantes como a los televidentes. En medio de la angustia, repetía una frase que reflejaba su estado emocional: “Quiero a mi mamá, por favor, llévenme”.
Minutos después, aún en shock, la actriz manifestó su preocupación por una posible lesión en su dentadura: “Me saqué el diente, lo siento”, dijo, mientras sus compañeros intentaban tranquilizarla asegurándole que el golpe parecía concentrarse en el labio.
Con el correr de las horas, los estudios médicos llevaron tranquilidad: si bien sufrió heridas que requirieron atención y generaron un fuerte dolor, no perdió ninguna pieza dental. Sin embargo, el susto y las consecuencias físicas del golpe fueron determinantes para que no pudiera continuar en la competencia.
El episodio reavivó el debate sobre la seguridad dentro de la casa y dejó una de las escenas más impactantes de esta edición, marcando un antes y un después en el desarrollo del reality.
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