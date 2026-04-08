El abogado de Andrea del Boca no descarta su regreso a Gran Hermano: "Hablaremos con Telefe..."

Embed - GRAN HERMANO: LA SALUD DE ANDREA DEL BOCA ¿VUELVE?

Fioribello también fue contundente al referirse a las versiones que ponían en duda lo ocurrido y descartó cualquier tipo de especulación: “No fue ninguna excusa para salir de la casa, hay que ser muy serio y respetuoso. No hay que caer en la estupidez de decir cosas que no son, es una persona que se cayó, se lastimó y terminó en la guardia con la boca muy dolorida”, sostuvo con firmeza.