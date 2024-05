Qué hay detrás del supuesto despido del Chato Prada de La Flia

Todos los detalles del supuesto despido del Chato Prada

chato prada

“Dabope es la productora que se encarga de la producción de espectáculos teatrales y si bien siempre fueron 3 los productores que tomaban decisiones, se planteó la idea de que Chato se vaya y se fue, no forma más parte”, agregó.

Según Etchegoyen, “se han repartido las tareas y me decían que aparentemente Fede y Ezequiel no estaban muy conformes con el Chato, esto no quiere decir que haya terminado todo mal sino que se conversó durante varias semanas y se llegó a esta decisión”, dijo al respecto el presentador.

“Aclaro esto porque salió en varios lados que Tinelli echaba a Prada y nada que ver, no tiene nada que ver Marcelo en esta decisión y está feliz con el Chato produciendo distintos programas que se verán en America este año”, concluyó.