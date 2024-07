La reacción de Carolina Baldini a la carta documento que le mandó Simeone

Luego de esto, agregó: “No sé a quién se le ocurrió mandarme una carta documento pero si me sorprendió...pero ya está, son cosas que pasan y no te puedo contar nada más. Yo hablo perfectamente y soy libre de hablar, no hablo mal de nadie sino te hubiese dicho de esto no hablo. No tengo problema de hablar, soy sincera y no tengo nada que ocultar”.

Carolina Baldini

“Me sorprendió que me envíen una carta documento porque no había dicho nada malo”, continuó la empresaria en su relato. En ese sentido, Juan Etchegoyen aprovechó y le consultó: “¿Crees que la idea de mandarte una carta documento fue del Cholo o de otra persona?”. Por lo que, sin tapujos y entre risas, Carolina respondió: “Te lo dejo a tu criterio como Karina Olga”

Las declaraciones de Carolina hacen referencia a que ni al Cholo ni a su actual pareja le gustaron las declaraciones que ella hizo durante su entrevista, por lo que recibió una carta documento enviada por correo. En el mismo le pedían que “cese inmediatamente de hablar de la vida personal del señor y de cualquier anécdota vivida durante el matrimonio, su proceso de divorcio o derivados”. Además, los abogados del ex jugador agregaron: “nuestro cliente se reserva el ejercicio de cuantas acciones le asisten en derecho en defensa de sus legítimos intereses”.