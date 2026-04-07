Marina Calabró, durísima tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: "No nos sorprende"

accidente andrea del boca

Más allá de su postura, Calabró también destacó el peso que tenía Del Boca dentro de la dinámica del programa y cómo su ausencia podría modificar el juego: “Lo lamento porque le aporta un montón a la casa y para los que miramos GH la vamos a extrañar”, señaló, y agregó: “Me parece que la casa se va a reconfigurar porque todo giraba alrededor de ella, con sus aliados y sus detractores. Hay que ver si ahora alguno de los chicos cobra protagonismo, la voy a extrañar y quizás vuelva para un repechaje en la recta final”.