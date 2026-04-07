Marina Calabró, durísima tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: "No nos sorprende"
La periodista a opinó sobre la sorpresiva caída que protagonizó la actriz en el reality y que la dejó afuera de competencia. Los detalles en la nota.
La abrupta salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones luego del fuerte golpe que sufrió dentro de la casa y que derivó en su desvinculación del juego. En medio del impacto por lo ocurrido, Marina Calabró se refirió al tema y dio su visión sobre cómo se dio este desenlace.
En diálogo con Intrusos, la periodista analizó el contexto previo a la salida de la actriz y dejó en claro que, para ella, no fue algo inesperado: “No me sorprende demasiado, más allá de que hubo una sucesión de situaciones que eran un montón, como los problemas intestinales, el colon irritable, la presión, la gripe y ahora la caída”, expresó en el ciclo de América TV.
Además, profundizó sobre las condiciones en las que Andrea transitaba su participación en el reality: “Me parece que era previsible porque Andrea tenía la libertad de irse cuando quisiera, como cualquier participante, pero que estaba hablado de ante mano”.
Más allá de su postura, Calabró también destacó el peso que tenía Del Boca dentro de la dinámica del programa y cómo su ausencia podría modificar el juego: “Lo lamento porque le aporta un montón a la casa y para los que miramos GH la vamos a extrañar”, señaló, y agregó: “Me parece que la casa se va a reconfigurar porque todo giraba alrededor de ella, con sus aliados y sus detractores. Hay que ver si ahora alguno de los chicos cobra protagonismo, la voy a extrañar y quizás vuelva para un repechaje en la recta final”.
En paralelo, desde la producción del reality llevaron tranquilidad respecto a la situación médica de la actriz, aunque confirmaron su salida definitiva. “Ante tantas consultas, quería confirmarles que Andrea del Boca no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.
Mientras tanto, dentro del programa aún no manejan todos los detalles sobre lo sucedido. Los participantes solo fueron informados de que la actriz fue sometida a estudios como una tomografía facial y una radiografía de tórax, sin mayores precisiones sobre su evolución.
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