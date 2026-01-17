Chomba y la gorra: el sencillo look de De Paul que causó furor

De Paul optó por una gorra oscura con el logotipo de Planet Hollywood con un acabado sutilmente desgastado. Este accesorio es una pieza clave en su vestuario habitual, otorgándole ese aire “desprolijo” pero con estilo, que define su marca personal. Un look distinto, colorido y relajado, que dio de qué hablar.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mostraron el mismo tatuaje

Tras sus vacaciones en Tulum, México, Tini Stoessel compartió un álbum y reveló el tatuaje que se hizo sobre su hombro combinado con el del futbolista: el mismo que ella le dibujó a él sobre su cadera.

“Qué lindo fue”, escribió la artista en una publicación de Instagram en la que compartió varias fotos de sus días de playa y mar. “Qué lindo está Tulum”, le dejó él en los comentarios, revelando el destino de su viaje. En la primera imagen de su álbum, lució los mismos tres corazones que el futbolista se tatuó también durante su descanso. Una decisión conjunta de pasar por la silla del tatuador que parece alentar a los rumores de embarazo que circulan desde hace unos días.

Rodrigo De Paul Tatuaje El futbolista del Inter Miami lució el tatuaje en su abdomen.



Las recientes vacaciones de la pareja en un destino paradisíaco provocaron un aluvión de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la cantante se encuentre en la dulce espera. Ya De Paul había compartido imágenes y gestos que fueron interpretados como señales de un anuncio inminente.

El foco de debate se centró en un detalle particular: De Paul decidió tatuarse tres corazones, inspirados en un dibujo hecho por Tini en su abdomen. Varios usuarios señalaron el significado oculto detrás de ese gesto: al tratarse de tres corazones asociaron el número con la posibilidad de que “ellos dos y alguien más” estén formando una familia.

Tini tatuaje Tini Stoessel, de bikini rojo, lució su nuevo tatuaje de tres corazones.



La publicación que había realizado el mediocampista del Inter de Miami incluyó también una fotografía de un benteveo, un ave que en el imaginario popular argentino suele vincularse con la llegada de un bebé. La simple presencia del pájaro bastó para que los seguidores multiplicaran sus teorías, convencidos de que “algo están anunciando sin decirlo”, según se pudo leer entre los cientos de comentarios.