Tini Stoessel y De Paul, otra vez apuntados: ¿rumores de embarazo y señales en redes?

de paul tini stoessel 1

Ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos se mantienen en silencio y continúan disfrutando de su descanso antes de encarar un año que será intenso para los dos. En el caso del futbolista, el 2026 tendrá como gran objetivo el Mundial, una cita clave en su carrera y en la de la Selección Argentina.

Por el lado de la cantante, el año que comienza también estará marcado por nuevos proyectos profesionales. Luego de un período de menor exposición artística, Tini se prepara para retomar su agenda musical y volver a ocupar un lugar central en la escena pop, tanto a nivel local como internacional.

de paul tini stoessel 2

Mientras tanto, las redes siguen funcionando como un espacio de especulación constante, donde cada gesto, imagen o publicación es analizada al detalle. En ese terreno, la pareja parece acostumbrada a convivir con rumores y versiones, sin apurarse a aclarar ni confirmar nada.

Por ahora, lo único concreto es que ambos atraviesan un momento de descanso y disfrute, lejos de la presión cotidiana de sus respectivas actividades. El resto, al menos por el momento, queda en el terreno de las conjeturas y la ilusión de sus seguidores.