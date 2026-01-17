Marta Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente

Por el momento, el hecho es investigado como un accidente vial, y se aguarda el avance de las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

Marta Fort le marcó los límites a su primo John: "La familia no es una estrategia de marketing"

La interna del clan Fort sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y declaraciones cruzadas. Esta vez, quien tomó la palabra fue Marta Fort, que decidió no seguir guardando silencio y apuntó directamente contra su primo John Fort, a quien acusó de exponer conflictos privados de la familia con fines mediáticos.

Cansada de ver cómo el apellido vuelve a ser protagonista en televisión y redes sociales, la joven fue tajante al marcar un límite y dejar en claro que no está dispuesta a tolerar que los problemas familiares se utilicen como herramienta de promoción personal. El conflicto se reavivó luego de que John realizara distintas apariciones en medios, donde aseguró que su tío Eduardo no le permite trabajar en la empresa familiar y que su único deseo es formar parte del legado que dejó Ricardo Fort.

Esas declaraciones generaron incomodidad en el entorno y escalaron cuando el tema fue abordado en un programa de streaming en el que participa Marta. Allí, el intercambio al aire se volvió tenso, con reproches, ironías y acusaciones de buscar notoriedad pública a cualquier precio. Lejos de bajar el perfil, John decidió redoblar la apuesta y volvió a hablar en televisión, donde calificó a su prima de “soberbia” y aseguró haberse sentido humillado.

Incluso reconoció que exponerse mediáticamente había sido “meterse en la boca del lobo”, pero insistió en diferenciarse de Marta al remarcar que él se considera emprendedor y no heredero. Esas palabras terminaron de encender la bronca de la influencer, que optó por responder de manera directa y sin filtros.

john y marta fort

El ida vuelta picante de los Fort: Martita le contestó a su primo John

A través de sus redes sociales, Marta publicó un extenso descargo en el que cuestionó duramente la actitud de su primo. “Viendo la tele me parece rarísimo que una persona que admitió por privado que hizo polémica para aparecer en la tele solamente para hacer conocida su marca…”, escribió, dejando entrever que detrás de las declaraciones públicas habría una intención comercial. Para ella, ese punto resulta clave y marca una contradicción entre lo que se dice en público y lo que se admite en privado.

En ese mismo mensaje, la hija del empresario fue contundente al afirmar: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que todo es falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”. Con esa frase, dejó en claro su malestar por lo que considera una utilización del apellido Fort para generar repercusión mediática.

john y marta fort

Marta también negó haber buscado el conflicto y explicó que su reacción se dio en un contexto inesperado. Según detalló, aceptó darle espacio a su primo desde un lugar de buena fe y con la intención de mantener un trato respetuoso dentro de la familia. Sin embargo, aseguró que se sintió traicionada cuando John utilizó ese espacio para cuestionarla y opinar sobre su manejo del dinero y su rol en la empresa.

La disputa, que combina cuestiones económicas, exposición mediática y viejas heridas familiares, vuelve a poner en primer plano las tensiones internas que atraviesan a la familia Fort desde la muerte de Ricardo. Con su descargo, Marta dejó un mensaje claro: hay límites que no está dispuesta a cruzar y la intimidad familiar no puede convertirse en un show televisivo.