Netflix: la atrapante película argentina del 2010 que todavía sigue siendo una de las más elegidas
Ambientada en la década del 80, en plena dictadura, este film fue reconocido en los Premios Sur 2010. Conocé todos los detalles en la nota.
El cine argentino continúa ganando terreno en el universo del streaming gracias a sus films de gran calidad que mantienen al espectador pegado al sillón. Netflix, por ejemplo, apuesta cada vez más por películas de origen nacional cuyas historias de drama y tensión atraen a los usuarios de inmediato.
Dentro del extenso catálogo, solo unas pocas películas rompen con lo nuevo y logran captar la atención de nuevas audiencias años después de su estreno. "La mirada invisible", estrenada en el 2010, es una de las producciones que aún siguen vigente por ofrecer drama psicológico altamente cautivante.
Este film se extiende por poco más de una hora y media y está ambientado en la década del ochenta, en plena dictadura militar. Dirigido por Diego Lerman, su elenco se destaca por las actuaciones de Julieta Zylberberg y Osmar Núñez, quienes llevan a cabo el papel protagónico de "La mirada invisible".
De qué trata "La mirada invisible"
La historia se centra en María Teresa Cornejo, preceptora del Colegio Nacional de Buenos Aires en el año 1982. Su función es vigilar la conducta de los alumnos y hacer cumplir el reglamento, pero esa tarea cotidiana va transformándose en una conducta cada vez más rígida y opresiva, generando un clima de incomodidad dentro de la institución.
La producción obtuvo un importante reconocimiento en los Premios Sur 2010, donde fue galardonada en distintas categorías relevantes, entre ellas mejor película de la región, mejor dirección y las interpretaciones principales de Zylberberg y Núñez.
Reparto de "La mirada invisible"
- Julieta Zylberberg como María Teresa Cornejo
- Osmar Núñez como Biasutto
- Marta Lubos como Adela
- Gaby Ferrero como Elvira
- Diego Vegezzi como Marini
- Pablo Sigal como Esteban
- Jorge García Marino como Prefecto
- Magdalena Capobianco como Romero
Tráiler de "La mirada invisible"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario