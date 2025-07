Cinthia Fernández explotó en ira tras el cierre de su cuenta de Instagram: "Me jodieron la vida"

La decisión llega después de que su cuenta oficial de Instagram, con más de cinco millones de seguidores, fuera cerrada. Para ella, esa plataforma no era solo un espacio de exposición; era su principal herramienta de trabajo, su medio de vida, su canal de expresión y también su refugio. En una charla con Teleshow en aquel momento, había afirmado: "No estoy de humor, no estoy bien, me bajaron la cuenta. Estoy tratando de recuperar mi fuente laboral".