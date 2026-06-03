Flow y TNT confirmaron el fin del rodaje de "Sanamente", la nueva serie de Adrián Suar
La comedia producida por Suar terminó de rodarse este 3 de junio. La serie contará con un total de ocho episodios de 35 minutos. Los detalles.
La industria audiovisual local celebra el cierre de una etapa clave para uno de sus proyectos más ambiciosos de la temporada. "Sanamente", la flamante serie original gestada de manera conjunta entre la señal de cable TNT y la plataforma de streaming Flow, dio por terminadas sus jornadas de rodaje en las locaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto de ficción, que había encendido sus cámaras en los sets de filmación el pasado 6 de abril, entra ahora de lleno en su etapa de postproducción con las miras puestas en su desembarco en las pantallas.
El elenco principal de la tira reúne a figuras de gran peso en la escena actoral argentina, con los roles protagónicos de Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani, Ariadna Asturzzi y Martín Rechimuzzi. A este equipo de intérpretes se le acopla el despliegue artístico de Juan Gil Navarro en el set y una colaboración especial de la consagrada Inés Estévez, conformando un reparto con variantes y gran atractivo para el público local.
El argumento central de "Sanamente" posa su mirada sobre las vivencias de un colectivo de individuos que le hacen frente a diversas problemáticas vinculadas a la salud mental. Por vueltas del destino, estas personas terminan compartiendo el mismo techo y habitando los mismos espacios de una vivienda de forma comunitaria. Dentro de los límites de ese hogar compartido, los protagonistas buscarán tejer los hilos de una trama solidaria y edificar canales de contención mutua. Todo esto mientras intentan capear los temporales de sus propias crisis internas, batallan contra los estigmas que provienen de la sociedad y se formulan un interrogante existencial tan complejo como necesario: qué representa, en el fondo, gozar de una mente sana en los tiempos actuales.
La realización televisiva quedará estructurada bajo un formato ágil y moderno, compuesto por un total de 8 capítulos cuya extensión individual rondará los 35 minutos de duración en pantalla. En la silla de dirección estuvo sentado Daniel Barone, un realizador con vasta experiencia en el entramado dramático local, mientras que las tareas operativas corrieron por cuenta de Preludio Producciones. A su vez, el proyecto cuenta con el respaldo y el sello en la producción general de Adrián Suar, una garantía de llegada masiva en el ecosistema del espectáculo nacional.
En lo que respecta a la narrativa, el desarrollo de los libretos, la serie contó con un equipo de plumas locales integrado por Ariadna Asturzzi, Dana Crosa y Fernando Krapp, quienes asumieron la responsabilidad de plasmar con la debida sensibilidad y rigurosidad los laberintos emocionales que atraviesan los habitantes de la vivienda.
Con este nuevo paso, "Sanamente" se incorpora de manera formal al portfolio de realizaciones conjuntas apuntaladas por TNT y Flow. Esta sociedad comercial viene consolidando un camino estratégico en el mercado del entretenimiento, revalidando de manera constante su voluntad de invertir en ficciones genuinas, potentes y de alta trascendencia para el público tanto de la Argentina como del resto del continente.
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