Flow y TNT confirmaron el fin del rodaje de "Sanamente", la nueva serie de Adrián Suar

El argumento central de "Sanamente" posa su mirada sobre las vivencias de un colectivo de individuos que le hacen frente a diversas problemáticas vinculadas a la salud mental. Por vueltas del destino, estas personas terminan compartiendo el mismo techo y habitando los mismos espacios de una vivienda de forma comunitaria. Dentro de los límites de ese hogar compartido, los protagonistas buscarán tejer los hilos de una trama solidaria y edificar canales de contención mutua. Todo esto mientras intentan capear los temporales de sus propias crisis internas, batallan contra los estigmas que provienen de la sociedad y se formulan un interrogante existencial tan complejo como necesario: qué representa, en el fondo, gozar de una mente sana en los tiempos actuales.