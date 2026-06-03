Se viene Creamfields Argentina 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas
El festival de música electrónica regresa al país en su edición número 18. Conocé todos los detalles y cómo conseguir entradas para la edición 2026.
La cuenta regresiva para los amantes del ritmo y las bandejas ya se puso en marcha de manera oficial en nuestro país. Las boleterías virtuales dieron luz verde y ya se encuentran disponibles para la compra los pases destinados a la edición 2026 de Creamfields Argentina. Se trata del megaevento de música electrónica más trascendental a nivel global, el cual se encamina a festejar la imponente marca de 18 entregas históricas en estrecho lazo con los espectadores locales. Una vez más, la emblemática cita promete desplegar un ecosistema multisensorial ideado especialmente para compartir y vivenciar junto a los afectos y el núcleo familiar.
A través de un despliegue de plataformas de espaldas al público que funcionarán de forma simultánea, el festival combinará despliegues visuales de vanguardia junto a sistemas de audio de altísima fidelidad. La propuesta buscará capturar esa transición tan particular que caracteriza al evento, comenzando a plena luz del día bajo el sol porteño para luego mutar hacia el misticismo nocturno en un predio al aire libre.
A lo largo del tiempo, esta celebración de la cultura dance supo consolidar una experiencia que va más allá de las franjas etarias y los géneros específicos. Año tras año, el festival congrega en su grilla de artistas a los pinchadiscos, realizadores de estudio, agrupaciones musicales y máximas figuras del plano electrónico de los cinco continentes. Es, en definitiva, el fin de semana del año en el cual las melodías sintéticas toman por asalto la geografía urbana de Buenos Aires, gestando secuencias memorables sobre las tablas que quedan grabadas a fuego en la memoria de la concurrencia.
Con un liderazgo indiscutible en este terreno artístico, la marca se prepara para prender los motores en suelo porteño. El festival viene con el envión de sus logradas puestas en escena de los años 2024 y 2025, períodos en los cuales desfilaron por sus pistas estrellas internacionales de la talla de Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique. Para este 2026, la organización se propuso elevar aún más la vara en materia de curaduría sonora, recursos tecnológicos y producción integral.
Establecido como el epicentro absoluto que redefine los patrones de las pistas en todo el planeta, el encuentro funciona como un semillero de las corrientes estéticas que más tarde se replican a escala internacional. Para cualquier creador musical, ver su nombre inscripto en este line-up representa un peldaño consagratorio en su trayectoria profesional, en tanto que para los concurrentes significa posicionarse como observadores de primera mano de los acordes que van dictando el futuro de la industria. El cruce entre los referentes foráneos más determinantes y los baluartes de la escena autóctona asegura una velada irrepetible, revalidando a la capital argentina como un paso ineludible en la agenda cultural de este emblema nacido en el viejo continente.
Aunque ostenta sedes distribuidas en diversos puntos del globo terráqueo, el festival que vio la luz originalmente en 1998 en el Reino Unido selló un hito inolvidable en el año 2001. En aquella oportunidad, los creadores señalaron a Buenos Aires como su primera escala fuera de las fronteras europeas, marcando el desembarco definitivo del formato en toda la región latinoamericana. Gracias a una convocatoria sin precedentes que logró quebrar las marcas de asistencia de la matriz británica en Liverpool, la plaza porteña se encumbró desde el primer día como la capital electrónica más pasional y efervescente. Desde ese momento clave, la química con el público de acá propició el armado de espectáculos con infraestructuras técnicas de dimensiones inéditas.
Fiel a su tradición, la cita va más allá del plano puramente auditivo para ofrecer una vivencia mítica integral en sus instalaciones. Los asistentes que consigan sus tickets tendrán a disposición una nutrida oferta de cocina de autor con platos gourmet, áreas de descanso acondicionadas para reponer energías entre cada show, diversos puntos fijos de provisión de agua gratuita para mantenerse hidratados y un esquema de asistencia y prevención permanente orientado a resguardar la tranquilidad y el cuidado de toda la concurrencia en el predio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario