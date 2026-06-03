El impacto del crimen de Agostina Vega en el colegio al que asistía: "A las chicas no las dejan salir solas"

En ese sentido, Cortés sostuvo que, tras el femicidio, gran parte de la atención pública estuvo puesta sobre la víctima y las mujeres de su entorno, mientras que el papel de los hombres involucrados en la historia quedó relegado. “Se ha hablado más de Agostina, de su madre y de las mujeres que de los varones de esta historia. El rol de ellos quedó como marginal y, sin embargo, a ellas les dan toda la carga de responsabilidad”, reflexionó.

La escuela como lugar seguro para atravesar el duelo

agostina profesor de historia Diego Cortés consideró que la escuela "es el lugar más seguro" para atravesar el duelo

Frente al impacto generado por el caso, desde la escuela consideraron fundamental que los estudiantes retomaran las clases. “No es bueno que los chicos se queden solos en sus casas gestionando el dolor o consumiendo redes sociales”, sostuvo Cortés, quien remarcó que para muchos adolescentes “el lugar más seguro es que estén adentro de la escuela y transiten el duelo en las aulas”.

En ese contexto, comentó que desde principios de año también se discutió sobre el uso de celulares dentro de las aulas y se aproó utilizarlo solamente para cuestiones pedagógicas. Otros temas que se plantearon fue la implementación de la Educación Sexual Integral. Al respecto, Cortes consideró que “cada docente tiene la obligación ética, moral y responsabilidad profesional de trabajar la ESI en la escuela más allá de la estigmatización y de la quita de subsidios para políticas de género”.

“Nos cuesta mucho esfuerzo trabajar estas cuestiones y a veces se desmorona por alguna intencionalidad política o gremial que daña el ecosistema escolar, que hoy es el único espacio seguro que tienen los menores”, remarcó el docente.

Agostina había ingresado al establecimiento en septiembre del año pasado tras cambiar de domicilio y tendría que haber estado cursando el tercer año, pero a principios de mayo había dejado de asistir a la escuela. Cortés la recordó como una adolescente “muy vivaz, muy lúcida, con unos ojos brillantes”, que "tenía una maduración por encima del promedio, pero sin calle”. También sostuvo que era una joven “muy cuidada” y que incluso “la madre cada tanto le restringía el celular”.