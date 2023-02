Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y una piquetera: "No sabe buscar la palabra trabajo en el diccionario"

Y ahí Cinthia Fernández estalló desde el estudio: “No son migajas si literalmente les dan una ayuda”. A lo que la piquetera la cuestionó cuando el cronista le dijo lo que comentó la panelista.

“Cinthia está sentada en un piso, cruzándose las piernas y ganándose plata. No sabe si hace frío o calor, qué temperatura hay. Nosotros salimos a la calle. Hay diferencia y hay que asesorarse bien antes de hablar y de tildarnos de planeros”, disparó la piquetera.

Y Fernández retrucó: “Sí, señora, ¡trabajando! No sabe ni buscar en el diccionario la palabra. Me asesoré por cuatro años”. Y cuando le preguntaron a la manifestante si quería hablar con la panelista, comentó: “No, gracias, no necesito hablar con Cinthia Fernández”. "Los sufrí cuatro años los piquetes de ustedes", cerró Fernández.