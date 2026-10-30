Dalma y Gianinna recordaron a Diego Maradona en su cumpleaños: "El cielo es tuyo"

Otra de las publicaciones tuvo un significado particular: Gianinna mostró la pantalla de bloqueo de su celular, donde conserva una fotografía de su papá con la camiseta de Boca Juniors, saludando desde un palco o túnel de un estadio. En el calendario figuraba un recordatorio especial: “DAM cumple 66 años, todo el día”, acompañado por la frase “Tienes el día libre”.

Para completar el homenaje, eligió una imagen de archivo en la que Diego aparece detrás de Benjamín Agüero, su nieto, haciendo un gesto con las manos. El pequeño, que lleva una capucha y anteojos oscuros, sonríe frente a la cámara.

El reclamo de justicia y la nostalgia de Dalma

Dalma también utilizó sus historias para expresar lo difícil que resulta atravesar otro cumpleaños sin su papá. Una de las primeras publicaciones que compartió llevaba una frase contundente: “Es mentira que con el tiempo duele menos”.

La imagen, difundida originalmente bajo la cuenta “Margaritas”, muestra en blanco y negro a una persona de cabello oscuro y rizado besando a un bebé. Sobre la fotografía aparece otra reflexión: “Es mentira que con el tiempo duele menos… Yo te extraño cada día más…”.

La actriz sumó un mensaje propio en el que, además de saludar a su padre, hizo referencia a la causa judicial por su muerte: “¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces”. También incluyó una fotografía de Diego junto a ella, rodeados de pelotas de fútbol, con la firma de “Margaritas” y su nombre.

En otra historia, con una etiqueta a Gianinna, volvió a poner en palabras el sentimiento que atraviesa a la familia. “Lo inexplicable de extrañarte tanto que duele”, escribió sobre una imagen de su papá bailando, con una remera gris que llevaba una letra D gótica y rodeado de personas en un ambiente iluminado con tonos rojizos y anaranjados.

La publicación terminaba con una frase que reflejó el deseo de volver a compartir momentos con él: “Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!”.

Un nuevo cumpleaños de Diego Maradona marcado por su ausencia

Las publicaciones de Dalma y Gianinna tuvieron un denominador común: el recuerdo de los momentos compartidos con su padre y la tristeza que todavía les genera su ausencia. Mientras una de ellas eligió recuperar fotografías de distintas etapas familiares, la otra sumó un pedido explícito para que se haga justicia.

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús. En el día en que habría celebrado sus 66 años, sus hijas volvieron a demostrar que mantienen vivo su recuerdo a través de imágenes, palabras y recuerdos personales.