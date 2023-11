Coco Sily fue visto por primera vez con su nueva novia: ¡mirá!

coco silly.jpg

Cabe destacar que, al aire de su programa radial Dios los cría, Coco había dicho: "Uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice ‘mirá es un ser humano’".

Y agregó: "Yo no convivo con ella pero paso mucho tiempo con ella porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos, es con quien más quiero estar".

"Bueno, eso esa es la definición perfecta de lo que uno siente cuando se engancha con alguien, como estoy yo enganchado con ella, las imperfecciones te dan ternura, te dan amor, porque empezamos a conocernos en nuestras cosas", expresó Coco Sily.

"Me veo en una situación tan maravillosa... la verdad es que es un regalo del universo esto que me está pasando. Estoy súper feliz", confesó y anunció: "Es una oportunidad que también me doy en este momento de mi vida en donde yo ya tenía medio planeado estar solo, bien, tener alguna relación esporádica pero sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Es realmente una relación, ¡estoy de novio!".