"Código: traje rojo": así es la nueva película de Chris Evans y Dwayne Johnson

7 de noviembre

Sinopsis oficial:

Protagonizada por Dwayne Johnson, “Código: Traje Rojo” es un evento de comedia y acción imperdible que ofrece un enfoque fresco sobre la Navidad para la temporada de fiestas. Dirigida por Jake Kasdan, quien ha trabajado anteriormente con Johnson en los éxitos de taquilla “Jumanji”, este espectáculo global multigeneracional cuenta con estrellas de alto voltaje como Chris Evans en una aventura de altos riesgos llena de adrenalina y actitud.

Después de que Santa Claus – Nombre en Código: TRAJE ROJO – es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte (Dwayne Johnson) debe unirse al cazarrecompensas más infame del mundo (Chris Evans) en una misión repleta de acción alrededor del mundo para salvar la Navidad.

Elenco oficial:

Además de Dwayne Johnson y Chris Evans, en esta película también participan Lucy Liu (la franquicia “Charlie’s Angels”), Kiernan Shipka (“Tornados”), Bonnie Hunt (“Cheaper By the Dozen”), Kristofer Hivju (“Game of Thrones”), Nick Kroll (“Big Mouth”), Wesley Kimmel (“The Mandalorian”), y el ganador del Oscar J.K. Simmons (“Whiplash”). Kasdan dirige a partir de un guion de Chris Morgan (la franquicia “Fast & Furious”), con historia de Hiram Garcia (las franquicias “Jumanji” y “Fast & Furious”). La película es producida por Garcia, Johnson, Dany Garcia, Morgan, Kasdan y Melvin Mar. Los productores ejecutivos son Barry Waldman y Ainsley Davies.

Tráiler oficial:

Embed - "Código: Traje Rojo". Trailer #2. Oficial Warner Bros. Pictures Argentina (HD/SUB)