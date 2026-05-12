Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano y anunció el regreso de la "Placa Planta": "Se van dos"
La producción volvió a implementar una de las dinámicas más discutidas del reality y la casa quedó revolucionada.
La tensión volvió a escalar dentro de Gran Hermano luego de que la producción decidiera reactivar la ya conocida “placa planta”, una modalidad especial que apunta directamente contra aquellos participantes señalados por tener poco protagonismo o escasa participación en el juego.
La mecánica, que había generado fuertes cruces cuando se utilizó por primera vez esta temporada, regresó este martes y dejó a casi toda la casa nominada, en una semana que promete ser una de las más calientes del reality. En esta oportunidad, los jugadores que terminaron en placa fueron Cinzia, Danelik, Eduardo, Emanuel, Grecia, Juanicar, Luana, Lolo, Manu, Pincoya, Tamara, Titi y Zunino. De esta manera, el público volverá a votar en negativo para decidir quién deberá abandonar la competencia.
La llamada “placa planta” rompe con el esquema clásico de nominaciones y obliga a los participantes a exponer quiénes consideran que “no están jugando” o que pasan desapercibidos dentro de la convivencia. Justamente por eso, la dinámica suele generar incomodidad, discusiones y pases de factura entre los hermanitos.
En redes sociales, el regreso de esta modalidad volvió a dividir opiniones. Mientras algunos seguidores celebraron la medida porque consideran que obliga a los jugadores a involucrarse más en el reality, otros cuestionaron que la producción intervenga de manera tan directa en el desarrollo del juego.
Además, la semana tendrá una programación atípica: debido a la transmisión de los Premios Martín Fierro, el cronograma habitual sufrirá modificaciones y habrá movimientos especiales antes de la gala de eliminación del domingo.
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