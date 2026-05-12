Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano y anunció el regreso de la "Placa Planta": "Se van dos"

La mecánica, que había generado fuertes cruces cuando se utilizó por primera vez esta temporada, regresó este martes y dejó a casi toda la casa nominada, en una semana que promete ser una de las más calientes del reality. En esta oportunidad, los jugadores que terminaron en placa fueron Cinzia, Danelik, Eduardo, Emanuel, Grecia, Juanicar, Luana, Lolo, Manu, Pincoya, Tamara, Titi y Zunino. De esta manera, el público volverá a votar en negativo para decidir quién deberá abandonar la competencia.