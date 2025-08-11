Cómo está el cantante de Dale Q' Va tras el grave accidente que tuvo en Córdoba
David Ortiz, el líder de la banda, tuvo que ser atendido de urgencia tras el accidente que sufrió en San Francisco. Los detalles.
Un preocupante accidente sacudió al mundo del cuarteto este domingo. David Ortiz, vocalista de la banda Dale Q' Va, sufrió una caída en pleno espectáculo, lo que generó gran preocupación entre los presentes.
El suceso tuvo lugar en el Club Bomberos de San Francisco, Córdoba, mientras el grupo se encontraba en el medio de su show. El incidente ocurrió cuando el artista saltó dos veces sobre el escenario. En ese momento, las maderas cedieron bajo sus pies, provocando que cayera al vacío y se golpeara la cabeza.
La reacción de sus compañeros, del público y del personal de seguridad fue inmediata. Rápidamente, David Ortiz recibió asistencia en un camarín y fue trasladado al Hospital Iturraspe para una evaluación más exhaustiva.
Qué dijo el líder de Dale Q' Va tras el accidente en el escenario
El mánager de la banda, Maximiliano Marinaro, describió el incidente como "una desgracia con suerte" y confirmó que el cantante recibió "varios puntos en la cabeza". A través de sus historias de Instagram, David Ortiz llevó tranquilidad a sus seguidores al compartir un mensaje alrededor de las 8 de la mañana: "Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse".
El perfil oficial de la banda también se pronunció en la misma red social, informando que el cantante sería sometido a una serie de estudios médicos, como radiografías y resonancias, "para descartar posibles lesiones".
Debido al accidente, la presentación programada para la noche en Sumampa, Santiago del Estero, tuvo que ser suspendida. La banda agradeció a sus fanáticos por "los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud".
Los seguidores de Dale Q' Va no tardaron en reaccionar en las redes sociales. Mientras muchos le enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación, otros expresaron su descontento por las condiciones del lugar. Una fanática comentó: "Alto juicio le tienen que hacer al lugar!!! Donde están los que habilitaron el lugar. El techo también se lo ve en pésimas condiciones". Otro comentario remarcó que "lo importante es que esté bien y esto no pase a mayores", resaltando la preocupación por la salud del artista.
