Cómo está el cantante de Dale Q' Va tras el grave accidente que tuvo en Córdoba

dale que va

Debido al accidente, la presentación programada para la noche en Sumampa, Santiago del Estero, tuvo que ser suspendida. La banda agradeció a sus fanáticos por "los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud".

Los seguidores de Dale Q' Va no tardaron en reaccionar en las redes sociales. Mientras muchos le enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación, otros expresaron su descontento por las condiciones del lugar. Una fanática comentó: "Alto juicio le tienen que hacer al lugar!!! Donde están los que habilitaron el lugar. El techo también se lo ve en pésimas condiciones". Otro comentario remarcó que "lo importante es que esté bien y esto no pase a mayores", resaltando la preocupación por la salud del artista.