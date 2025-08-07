Según la IA, esta es la mejor provincia argentina para trabajar

MinutoUno

Aunque Buenos Aires suele ser la estrella, la inteligencia artificial eligió otra provincia como favorita antes de llegar a la capital.

En tiempos de incertidumbre económica y laboral, es común que muchas personas decidan dejar sus provincias de origen para buscar nuevas oportunidades. Buenos Aires suele ser la opción preferida para quienes buscan crecer profesionalmente o acceder a mejores empleos. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, la elección no fue la mencionada, sino otra provincia que sorprendió a muchos: Córdoba.

Según un análisis realizado sobre diversos factores, Córdoba se posiciona como la provincia más favorable para el desarrollo tecnológico y laboral desde la perspectiva de la inteligencia artificial. ¿Por qué? El motivo es claro y multifacético. La provincia reúne la presencia de grandes empresas tecnológicas que impulsan la innovación, así como universidades reconocidas que forman y alimentan el mercado laboral local con profesionales capacitados.

Además, la infraestructura en Córdoba está preparada para soportar el crecimiento de la industria tecnológica, lo que facilita la instalación y expansión de emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial. Otro punto a favor es el costo de vida, más accesible en comparación con Buenos Aires, lo que atrae tanto a trabajadores como a empresas.

Pero, quizás lo más destacado para esta tecnología y sus aplicaciones es la gran cantidad de oportunidades de empleo remoto que ofrece la provincia, un factor clave en la actualidad para quienes buscan flexibilidad y calidad de vida sin resignar su carrera profesional.

Además la provincia tiene paisajes preciosos y mucho de las estadísticas de turismo interno se acumulan cuando los "porteños" viajan a las barrios cordobeses para disfrutar de su paisaje y su tranquilidad.

Este escenario convierte a Córdoba en un verdadero polo tecnológico, con un ecosistema favorable para que la inteligencia artificial y otras innovaciones sigan creciendo, consolidando su lugar como un destino estratégico para la economía del conocimiento en Argentina.

