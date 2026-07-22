Comunicado del club de fans oficial de Rosalía en Argentina tras el repudio a la cantante

La artista catalana reposteó y comentó el video, lo que fue interpretado por los hinchas argentinos como una burla directa y despectiva hacia la Selección.

El descargo del fan club se dio en la previa a los shows que Rosalía tiene programados en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto y luego de que miles de usuarios en redes sociales impulsaron una campaña de cancelación, exigiéndole al estadio la devolución del dinero o poniendo sus entradas a la reventa en plataformas digitales.

Por su parte, el centro de eventos Movistar Arena ya advirtió que no realizará reembolsos por esta controversia debido a que el plazo legal para solicitarlos se encuentra vencido.

Aunque Rosalía borró el repost en su cuenta de TikTok, hasta el momento ni ella ni su productora emitieron comentarios públicos directos al respecto.