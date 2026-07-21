En Montevideo, Tigre desplegó una bandera por Malvinas, réplica del histórico festejo en el Mundial 2026
La imagen imitó el épico gesto que la Selección Argentina realizó tras eliminar a Inglaterra en semifinales, episodio que había desatado bronca internacional.
La histórica noche de Tigre en el Gran Parque Central tuvo de todo: efectividad futbolística, respuesta en la cancha a las provocaciones locales y un contundente cierre cargado de simbolismo: un pedido por la soberanía de Malvinas, tal cual hizo la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Luego de sellar el triunfo ante Nacional en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, los futbolistas del Matador volvieron a ser protagonistas de una imagen de alto impacto patriótico.
Una vez finalizado el encuentro, los jugadores del conjunto de Victoria se reunieron sobre el césped uruguayo y desplegaron de cara a su tribuna una franja con una leyenda inconfundible: "Las Malvinas son argentinas".
El gesto no fue casual y replicó exactamente la escena protagonizada por el plantel de la Selección Argentina semanas atrás durante el Mundial 2026, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni mostraron la misma consigna en la previa y en los festejos posteriores a la semifinal ante Inglaterra en Estados Unidos.
El antecedente: el pedido por Malvinas de la Selección Argentina
Aquel episodio del seleccionado nacional había cruzado las fronteras deportivas y generado un encendido debate en la prensa internacional, con posturas divididas en los organismos rectores y coberturas mediáticas en todo el globo.
En esta oportunidad, los futbolistas del Matador decidieron retomar esa misma posta en suelo sudamericano. Con la victoria en el bolsillo y la clasificación encaminada en la Copa Sudamericana, Tigre sumó un nuevo capítulo de reafirmación soberana en el plano internacional, uniendo el folklore de la copa con la memoria colectiva del fútbol argentino.
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