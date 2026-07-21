La contundente decisión de Rosalía tras la polémica por compartir un posteo con burlas a la Argentina

Las críticas no tardaron en multiplicarse en X (ex Twitter), donde cientos de usuarios la acusaron de “hipócrita” y le reprocharon su postura tras la final del Mundial. Sin embargo, horas más tarde, los posteos que habían originado la controversia desaparecieron de sus redes sociales.

La eliminación de ese contenido volvió a poner el nombre de la artista entre las principales tendencias en Argentina. Hasta el momento, Rosalía no explicó por qué decidió borrar las publicaciones ni realizó declaraciones públicas sobre la polémica.