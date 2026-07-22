El mensaje de Rosalía a sus fans argentinos tras burlarse de la Selección: "Mala mía, perdón"

Además, el club de fans oficial de Rosalía en Argentina hizo hincapié en que ninguna diferencia de opinión justifica los ataques cibernéticos, el hostigamiento ni la agresión.

Desde Motomamis Arg pidieron que la tensa situación se atraviese desde el respeto, recordando el amor mutuo histórico que siempre unió a la cantante con el público local.

Qué dice el comunicado de Motomamis Argentina

Comunicado de Motomamis Argentina

La controversia estalló luego de la final del Mundial 2026 en la que España venció a Argentina, cuando la influencer Mia Khalifa subió un video en TikTok celebrando el triunfo español con la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, usando de fondo el tema "La Perla" de la cantante española.

La artista catalana reposteó y comentó el video, lo que fue interpretado por los hinchas argentinos como una burla directa y despectiva hacia la Selección.

El descargo del fan club se dio en la previa a los shows que Rosalía tiene programados en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto y luego de que miles de usuarios en redes sociales impulsaron una campaña de cancelación, exigiéndole al estadio la devolución del dinero o poniendo sus entradas a la reventa en plataformas digitales.

Por su parte, el centro de eventos Movistar Arena ya advirtió que no realizará reembolsos por esta controversia debido a que el plazo legal para solicitarlos se encuentra vencido.

Aunque Rosalía borró el repost en su cuenta de TikTok, hasta el momento ni ella ni su productora emitieron comentarios públicos directos al respecto.