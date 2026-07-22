Comunicado del centro de eventos donde están previstos los shows de Rosalía ante los reclamos por las entradas

Los cuatro conciertos de su LUX Tour 2026 continúan formalmente programados para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en Buenos Aires.

La contundente decisión de Rosalía tras la polémica por compartir un posteo con burlas a la Argentina

Rosalía volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que usuarios advirtieran que eliminó las publicaciones que había compartido y que fueron interpretadas como una burla hacia la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 frente a España.

La controversia comenzó después del partido decisivo, marcado por los cruces entre futbolistas argentinos y españoles. En ese contexto, la cantante replicó en TikTok un video de la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa, en el que se la veía celebrando la derrota del equipo dirigido por Lionel Scaloni mientras sonaba una canción de Rosalía.

La publicación estaba acompañada por el mensaje: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, una frase que desató una fuerte reacción entre los fanáticos argentinos.

El video utilizaba como música de fondo “La Perla”, una de las canciones del disco Lux, cuya letra incluye frases como: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. En España, el término “perla” suele emplearse para describir, de manera irónica o despectiva, a una persona conflictiva o poco confiable.

A su vez, Rosalía compartió una historia en Instagram en la que aparecía envuelta en una bandera de España. El gesto tampoco cayó bien entre parte de sus seguidores argentinos, quienes la cuestionaron por su actitud a pocos días de su presentación en Buenos Aires.

Las críticas no tardaron en multiplicarse en X (ex Twitter), donde cientos de usuarios la acusaron de “hipócrita” y le reprocharon su postura tras la final del Mundial. Sin embargo, horas más tarde, los posteos que habían originado la controversia desaparecieron de sus redes sociales.

La eliminación de ese contenido volvió a poner el nombre de la artista entre las principales tendencias en Argentina. Hasta el momento, Rosalía no explicó por qué decidió borrar las publicaciones ni realizó declaraciones públicas sobre la polémica.