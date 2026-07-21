Lluvias y humedad persistente en Buenos Aires: cuando vuelve el sol y qué se espera para el resto de la semana

Hacia la tarde, la presencia del sol permitirá un leve repunte térmico hasta alcanzar los 14 °C de máxima. Un escenario favorable para quienes buscan realizar salidas breves, paseos o actividades recreativas al aire libre en medio del receso escolar.

Inestabilidad hacia el fin de semana

La tregua durará poco. Durante el jueves, la rotación del viento hacia el sector noreste volverá a poblar el cielo de nubes, con marcas entre los 7 °C de mínima y los 15 °C de máxima.

El viernes estará marcado por el ingreso de un frente frío que provocará precipitaciones débiles y dispersas durante las primeras horas de la mañana, tendiendo a mejorar de manera gradual hacia la noche. La máxima se ubicará en torno a los 15 °C.

Lluvias y humedad persistente en Buenos Aires: cuándo sale el sol, según el sitio Meteored.

Para las actividades del fin de semana, el sábado comenzará con presencia de bancos de niebla y neblina debido al ambiente húmedo remanente, por lo que se recomienda precaución al circular por accesos y rutas. La tarde presentará una leve mejoría, aunque con ambiente frío.

En tanto, las tendencias para el domingo anticipan condiciones más estables y agradables para disfrutar del aire libre en el tramo final de la semana.