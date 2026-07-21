Lluvias y humedad persistente en Buenos Aires: cuando vuelve el sol y qué se espera para el resto de la semana
El conurbano y la Ciudad de Buenos Aires encadenan varios días de cobertura nubosa, lluvias y marcas térmicas invernales. ¿Cuándo mejora?
Desde el pasado sábado, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita jornadas dominadas por la nubosidad constante, la humedad y episodios de lluvias intermitentes, por lo que los porteños y bonaerenses se preguntan cuándo volverá a salir el sol.
La falta de radiación solar directa mantiene las temperaturas máximas por debajo del promedio habitual de julio, aunque las mínimas no han descendido de manera drástica gracias al efecto "colchón" que generan las nubes durante la noche, impidiendo el enfriamiento de la superficie.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, las precipitaciones y la humedad parecen ser una constante en las vacaciones de invierno.
Cuándo se terminan las lluvias y vuelve el sol en el AMBA
Miércoles de tregua: el sol reaparece a mitad de semana
Para la jornada del miércoles, se anticipa un arranque fresco con abundante nubosidad y una mínima cercana a los 9 °C. Con el avance de las horas, la llegada de un centro de alta presión propiciará una paulatina apertura del cielo.
Hacia la tarde, la presencia del sol permitirá un leve repunte térmico hasta alcanzar los 14 °C de máxima. Un escenario favorable para quienes buscan realizar salidas breves, paseos o actividades recreativas al aire libre en medio del receso escolar.
Inestabilidad hacia el fin de semana
La tregua durará poco. Durante el jueves, la rotación del viento hacia el sector noreste volverá a poblar el cielo de nubes, con marcas entre los 7 °C de mínima y los 15 °C de máxima.
El viernes estará marcado por el ingreso de un frente frío que provocará precipitaciones débiles y dispersas durante las primeras horas de la mañana, tendiendo a mejorar de manera gradual hacia la noche. La máxima se ubicará en torno a los 15 °C.
Para las actividades del fin de semana, el sábado comenzará con presencia de bancos de niebla y neblina debido al ambiente húmedo remanente, por lo que se recomienda precaución al circular por accesos y rutas. La tarde presentará una leve mejoría, aunque con ambiente frío.
En tanto, las tendencias para el domingo anticipan condiciones más estables y agradables para disfrutar del aire libre en el tramo final de la semana.
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