Qué es ser una "perla" en España: la frase que condenó a Rosalía ante los argentinos

Letra de la canción "La Perla", el más reciente éxito de Rosalía

Hola, ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuida'o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué dará?

Por fin, vas a terapia

Vas al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono

Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na', no lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad y la fidelidad

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuida'o