Qué es ser una "perla" en España: la frase que condenó a Rosalía ante los argentinos
De acuerdo a la jerga española, ser una "perla" tiene una connotación totalmente negativa. En las últimas horas, un video calificó a los argentinos como tales.
La reciente victoria de España ante la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató una fuerte polémica que salpicó a Rosalía. La cantante quedó en el centro de las críticas de su público argentino tras repostear un video de Mia Khalifa, donde la actriz se burlaba de la derrota albiceleste de manera despectiva.
En el clip, donde de fondo suena "La Perla" —tema de la artista española—, Khalifa celebraba con la frase: “Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, haciendo una clara alusión al subcampeonato de la Selección Argentina y desatando el enojo en las redes.
Cabe señalar que, en España, la expresión "ser un perla" o "ser una perla" se utiliza de forma irónica o sarcástica. Aunque en sentido literal una perla es algo hermoso y de gran valor, la sabiduría popular española dio vuelta el término para calificar de manera despectiva a una persona que es caradura, tramposa o de poco fiar.
Es una ironía para marcar el contraste entre lo que la persona aparenta -o pretende ser- y lo que realmente es. Cuando en España dicen que alguien "es un perla de cuidado" o "vaya perla que estás hecho", están advirtiendo que no conviene fiarse de esa persona porque va a traer problemas.
Esto fue lo que desató la bronca de los argentinos, independientemente de la burla por la derrota en el Mundial 2026. Ahora, Rosalía deberá enfrentar a principios de agosto a un público fastidiado por su gesto en redes sociales. ¿Pedirá disculpas?
Letra de la canción "La Perla", el más reciente éxito de Rosalía
Hola, ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuida'o
El rey de la 13-14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué dará?
Por fin, vas a terapia
Vas al psicólogo y, también, psiquiatra
¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede, vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono
Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na', no lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad y la fidelidad
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda, desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuida'o
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