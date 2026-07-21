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Qué es ser una "perla" en España: la frase que condenó a Rosalía ante los argentinos

Espectáculos

De acuerdo a la jerga española, ser una "perla" tiene una connotación totalmente negativa. En las últimas horas, un video calificó a los argentinos como tales.

Rosalía quedó en el ojo de la tormenta tras compartir un video con burlas a los argentinos

Rosalía quedó en el ojo de la tormenta tras compartir un video con burlas a los argentinos, luego de la derrota en el Mundial 2026 ante España.

La reciente victoria de España ante la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató una fuerte polémica que salpicó a Rosalía. La cantante quedó en el centro de las críticas de su público argentino tras repostear un video de Mia Khalifa, donde la actriz se burlaba de la derrota albiceleste de manera despectiva.

En el clip, donde de fondo suena "La Perla" —tema de la artista española—, Khalifa celebraba con la frase: “Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, haciendo una clara alusión al subcampeonato de la Selección Argentina y desatando el enojo en las redes.

Cabe señalar que, en España, la expresión "ser un perla" o "ser una perla" se utiliza de forma irónica o sarcástica. Aunque en sentido literal una perla es algo hermoso y de gran valor, la sabiduría popular española dio vuelta el término para calificar de manera despectiva a una persona que es caradura, tramposa o de poco fiar.

Es una ironía para marcar el contraste entre lo que la persona aparenta -o pretende ser- y lo que realmente es. Cuando en España dicen que alguien "es un perla de cuidado" o "vaya perla que estás hecho", están advirtiendo que no conviene fiarse de esa persona porque va a traer problemas.

Esto fue lo que desató la bronca de los argentinos, independientemente de la burla por la derrota en el Mundial 2026. Ahora, Rosalía deberá enfrentar a principios de agosto a un público fastidiado por su gesto en redes sociales. ¿Pedirá disculpas?

Letra de la canción "La Perla", el más reciente éxito de Rosalía

Hola, ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuida'o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué dará?

Por fin, vas a terapia

Vas al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono

Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na', no lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad y la fidelidad

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuida'o

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