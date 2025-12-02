Confirman que a Cacho Garay le amputaron todos los dedos de un pie

A su vez, dio detalles de las obligaciones que debe cumplir a pesar del deterioro clínico, remarcando inconsistencias en las restricciones. “Cacho está en su casa, puede moverse, pero tiene reglas restrictivas y tiene que ir a firmar una vez por mes a la Fiscalía y tiene una prohibición de acercarse a su casa histórica y él alquila una casa. La denunciante vive en Córdoba cuando su casa es en Mendoza, no tiene sentido”, explicó el letrado, cuestionando la lógica de algunas de las medidas impuestas.

Hacia el final, el abogado manifestó la decisión del humorista de avanzar hacia una instancia pública para dar su versión sin filtros ni intermediarios. “Él quiere un juicio oral y público y demostrar su verdad y confrontar con todas las partes como entiende él que esto es una campaña orquestada contra él. Tiene ataques de dolor muy fuerte y una amputación”, cerró, subrayando que la salud y la batalla judicial se volvieron, para Garay, dos frentes simultáneos y cada vez más difíciles de sostener.