Confirman que hubo acuerdo judicial entre Lizy Tagliani y el panelista Lucas Bertero: todos los detalles
La conductora y el panelista de espectáculos habrían llegado a un acuerdo, por lo que reveló Juan Etchegoyen, en medio de su disputa legal.
Lo que en su momento se convirtió en un tema de debate nacional ha llegado a una resolución definitiva. La disputa judicial que enfrentaba a la conductora Lizy Tagliani y al periodista Lucas Bertero ha concluido tras un pacto entre las partes. La primicia fue revelada por Juan Etchegoyen, donde detalló que, con el inicio de la actividad judicial en febrero, se concretó el cierre de esta histórica confrontación.
El conflicto se remonta a declaraciones cruzadas que hicieron estallar la relación entre ambos. Al respecto, el conductor del programa digital introdujo la noticia señalando: “Ustedes saben que ya estamos en febrero y de a poco empieza a haber novedades de juicios y tengo una fuerte novedad para dar en este comienzo de programa”. Posteriormente, confirmó el cese de las hostilidades legales: “Hay dos famosos que finalmente se pusieron de acuerdo y no continuará el juicio que en su momento hizo estallar todo por los aires. Me refiero a la guerra judicial de Lizy Tagliani y Lucas Bertero que es un hecho que tiene un final”.
La raíz del litigio se vincula a una sensación de traición manifestada por el periodista. Según explicó Etchegoyen, el vínculo entre ambos era de larga data, previo a la explosión mediática de la humorista. “Fuente judicial me confirma que han llegado a un acuerdo y que esto ya no continuará en la Justicia. Recordemos que Bertero había dicho que se había sentido estafado por Lizy Tagliani en su momento cuando surgió la denuncia de Viviana Canosa”, precisó el comunicador.
Ante la demanda iniciada por la conductora de Telefe, el acuerdo se centró en una reparación simbólica y pública. Si bien en un principio la exigencia de Tagliani apuntaba a un descargo en plataformas digitales, la contrapropuesta de Bertero terminó de destrabar el conflicto. “Lucas conocía a Lizy de antes que sea una figura mega famosa y contó allí lo que había sentido. Lizy le hizo juicio y ahora está todo dado para que esta batalla legal llegue a su fin”, relató el periodista.
El cierre definitivo de este enfrentamiento no se dará en los tribunales, sino frente a las cámaras. El acuerdo establece que el periodista debe retractarse públicamente, eligiendo un formato de mayor impacto que las redes sociales. “Me dicen que Lizy quería que Lucas Bertero le pida disculpas por redes sociales y finalmente Bertero le propuso hacerlo pero en un programa de televisión y ella aceptó. Intrusos será el ciclo que tendrá en estos días a Lucas Bertero que hará su pedido de disculpas públicamente“, concluyó Etchegoyen. De esta manera, se espera que en las próximas emisiones del programa de América TV se produzca el descargo que sellará la paz definitiva entre los protagonistas.
