Confirman que hubo acuerdo judicial entre Lizy Tagliani y el panelista Lucas Bertero: todos los detalles

El conflicto se remonta a declaraciones cruzadas que hicieron estallar la relación entre ambos. Al respecto, el conductor del programa digital introdujo la noticia señalando: “Ustedes saben que ya estamos en febrero y de a poco empieza a haber novedades de juicios y tengo una fuerte novedad para dar en este comienzo de programa”. Posteriormente, confirmó el cese de las hostilidades legales: “Hay dos famosos que finalmente se pusieron de acuerdo y no continuará el juicio que en su momento hizo estallar todo por los aires. Me refiero a la guerra judicial de Lizy Tagliani y Lucas Bertero que es un hecho que tiene un final”.