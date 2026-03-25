Carmiña le pidió disculpas a Mavinga por sus dichos racistas en Gran Hermano Generación Dorada

Jenny Mavinga aceptó las disculpas de Carmiña Masi

Finalmente, cuando llegó su turno de responder, optó por bajar el nivel de confrontación y cerrar el episodio desde un lugar más conciliador. Sin extender el conflicto ni profundizar en la polémica, dejó una frase que terminó marcando el momento televisivo. “No te guardo rencor”, expresó Mavinga en vivo, en un gesto que fue interpretado como un punto final emocional al conflicto que las había enfrentado dentro del reality.

Tras ese intercambio, el estudio reaccionó con un clima de alivio generalizado, mientras en redes sociales el momento rápidamente se volvió tendencia y generó debate entre quienes valoraron el gesto de perdón y quienes consideraron que la situación seguía dejando heridas abiertas.

El reencuentro no solo cerró un capítulo dentro del programa, sino que también volvió a instalar el impacto que tienen este tipo de conflictos en la dinámica del reality, donde la convivencia, la exposición constante y las reacciones en vivo amplifican cada situación.

De esta manera, Gran Hermano sumó otro episodio de alto voltaje emocional, con un desenlace que, al menos en pantalla, mostró una voluntad de reconciliación entre ambas participantes, en medio de una temporada marcada por la polémica y la intensidad mediática.