Netflix: la serie que narra la fuerte historia de una niña filipina desaparecida
De origen danesa, esta producción fue dirigida por Per Fly. También presenta un elenco de primer nivel, encabezado por Marie Bach Hansen y Excel Busano. De qué trata y cuánto dura.
Netflix sigue reforzando su catálogo con producciones que atrapar la atención de los espectadores con sus historias atrapantes e inmersivas. En ese contexto, “Los secretos que ocultamos” emerge como una de las miniseries más elegidas de la plataforma, con una historia de drama y misterio.
De origen danés y con solo seis capítulos, esta propuesta combina misterio, tensión y giros constantes en una trama que avanza constantemente. Con la dirección de Per Fly y un elenco de primer nivel encabezado por Marie Bach Hansen y Excel Busano, logra construir una narrativa atrapante que rápidamente se posiciona en el Top 10 de Netflix.
Esta serie recibió un reconocimiento en los Danish Film Awards, donde ganó Mejor Serie de TV, Mejor Director y Mejor Productora. También fue premiada en los Nordic Series Awards por su guion, consolidándose como una de las mejores producciones de la plataforma de streaming.
De qué trata "Los secretos que ocultamos"
Esta miniserie danesa construye un clima de tensión desde el primer momento, partiendo de la repentina desaparición de una niñera en un barrio que, en apariencia, no tenía nada fuera de lo normal.
A medida que avanza la historia, una vecina decide involucrarse y comienza a investigar por su cuenta, lo que la lleva a descubrir situaciones ocultas que cambian por completo la imagen del lugar.
Lo que parecía cotidiano empieza a volverse inquietante, afectando a todos los que viven allí. Con capítulos de unos 40 minutos, la trama avanza de forma a paso firme y mantiene el suspenso en cada episodio.
Reparto de "Los secretos que ocultamos"
- Marie Bach Hansen como Cecilia
- Excel Busano como Ángel
- Simón Sears como Mike
- Danica Curcic como Katarina
- Lars Ranthe como Rasmus
Tráiler de "Los secretos que ocultamos"
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